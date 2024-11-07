"Путін першим втратив сон": яка реакція Кремля на перемогу Трампа

У Кремлі холодно й без особливого ентузіазму відреагували на результати президентських виборів у США. Владімір Путін, якого новий президент Дональд Трамп неодноразово називав своїм другом, більш за все навіть утримався від привітання.

У розмові з 24 Каналом громадський діяч, член Республіканської партії та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус сказав, чому диктатора міг засмутити вибір американського народу. До слова, у "загоні Путіна" привітали Трампа з перемогою та запропонували надіслати Ілона Маска для консультацій з Путіним.

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Путін збентежений

Рупор російського президента Дмітрій Пєсков сказав, що не знає, чи вітатиме Путін новообраного президента США з перемогою на виборах. Проте нагадав, що Сполучені Штати Америки недружня країна для Росії, яка, за словами Пєскова, "і прямо, і побічно залучена у війну проти Москви".

Путін перший втратив сон. Його цілком влаштовував Джозеф Байден, а Трамп може покласти край війні,

– переконаний Пінкус.

На його думку, Путін знає й розуміє це, тому й не вітає Трампа з перемогою. Крім того, він неодноразово погрожував президенту Росії. Наприклад, ударом "по центру бісової Москви", якщо Кремль наважиться на вторгнення в Україну. Попри це, у Кремлі відзначили, що Путін відкритий до діалогу.

Важливо! Російське МЗС заявило, що співпрацюватиме з адміністрацією нового президента США, але вже висунуло свої вимоги. Там наголосили, що відстоюватимуть "національні інтереси" для досягнення усіх поставлених цілей так званої "сво".

"Але честь й пошана Зеленському, який один з перших привітав Трампа – скромно, дружньо й з гордістю за свій український народ. Так повинно бути. Я налаштований оптимістично", – додав член Республіканської партії.

До слова, президент Володимир Зеленський ще 6 листопада привітав Трампа з "вражаючою перемогою" на виборах у США.