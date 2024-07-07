"PeaceДюк": латвійський депутат потролив Орбана за поїздку в Москву

Днями прем'єр-міністр Угорщини, відомий своїми негативними висловлюваннями у бік України, навідався з візитом до Москви, де зустрівся з російським диктатором. У Литві схоже, що таку поведінку Віктора Орбана не схвалюють.

Так, латвійський депутат Ріхардс Колс прокоментував поїздку Орбана в Москву. І зробив він це досить кумедним чином, за допомогою гри слів.

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Депутат Латвії висміяв Орбана

Депутат латвійського Сейму, голова комісії у закордонних справах Ріхард Колс опублікував коротку, проте змістовну відповідь на "миротворчі" ініціативи очільника угорського уряду та його зустріч з російським диктатором Владіміром Путіном.

Орбан демонструє свою поїздку до Москви, як прагнення до миру між Україною та Росією. Однак його риторика та погляди суперечать подібній ілюзії.

Тож латвійський посадовець коротко та влучно висловив свою думку стосовно нещодавніх "подорожей" прем'єр-міністра Угорщини, використавши лайку за допомогою гри слів від "peace", що з англійської означає мир.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск натякнув, що візит Орбана до Москви та його зустріч з Путіним можуть бути небезпечними. Прем'єр Польщі також переконаний, що після цієї зустрічі навряд чи хтось в Європі почуватиметься безпечніше.