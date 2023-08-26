Намагається зіграти роль: у ISW розповіли, що означає для Лукашенка смерть Пригожина

Інститут вивчення війни днем раніше прогнозував, що Алєксандр Лукашенко буде мовчати після смерті Пригожина. Однак самопроголошений президент все ж відреагував на останні події.

Зокрема, Лукашенко заявив, що смерть Пригожина – зовсім не почерк Путіна. А гарантій безпеки заколотнику ніхто не давав.

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Лукашенко хоче здаватися незалежним

В ISW прогнозували, що самопроголошений президент Білорусі не буде реагувати на загибель голови ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, щоб уникнути загострення відносин з Кремлем. Однак, Інститут помилився – бажання Лукашенка здаватися "суверенним лідером" переважило.

Алєксандр Лукашенко заявив, що доля вагнерівців у Білорусі незмінна – продовжує діяти побудована раніше система. Однак останнім часом кількість найманців скорочується. В ISW переконані, що це пов'язано з успішними спробами Кремля послабити структуру.

В умовах фактичної окупації Білорусі Росією, Лукашенко наполегливо намагається показати себе незалежним лідером. Він прагне переконати внутрішню аудиторію, що Путін не винен у збитті літака "повара". Підтвердження цього означатиме односторонню відмову від домовленостей, які він раніше уклав з "Вагнером".

У своєму коментарі Лукашенко розповів, як проходили переговори під час заколоту вагнерівців. ISW впевнені, що це ще одна гра, щоб показати, що той не є маріонеткою Путіна – нібито Лукашенко сам може приймати рішення щодо безпеки.

Самопроголошений президент Білорусі також спробував запевнити всіх, що не давав ніяких безпекових гарантій Пригожину. Так він знімає з себе відповідальність – Лукашенко переконує, нібито про них не було й мови.

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