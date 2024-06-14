Росія боїться справжнього миру, – у МЗС й ОП відповіли на абсурдні маніпуляції Путіна

У пʼятницю, 14 червня, Путін зробив чергову низку маніпулятивних заяв. Міністерство закордонних справ відреагувало на маячню російського диктатора.

Російський президент Владімір Путін 14 червня прибув на зустріч до російського МЗС. Під час свого виступу він зробив низку нових цинічних заяв. Водночас у Міністерстві закордонних справ України переконані, що очільник Кремля намагається ввести в оману міжнародну спільноту, підірвати дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого миру, та розколоти єдність світової більшості довкола цілей і принципів Статуту ООН.

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Як відреагували в МЗС на заяви Путіна

Абсурдною є спроба Путіна, який спланував, підготував та втілив разом зі своїми спільниками найбільшу збройну агресію в Європі з часів Другої світової війни, виставити себе в ролі миротворця та висувати варіанти завершення розпочатої ним війни, які підривають основи міжнародного правопорядку та Статуту ООН,

– йдеться у повідомленні.

В українському відомстві наголосили, що всі озвучені Путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви й нічого нового в цих чергових заявах немає. Водночас показовим є час їхнього озвучення.

Зазначається, що, закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення Глобального саміту миру у Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету, а саме – завадити участі лідерів і країн в цьому саміті.

"Переконані, що всі миролюбні країни, які поважають Статут ООН і щиро прагнуть відновлення миру в Україні, прекрасно усвідомлюють реальні мотиви російських заяв і не допустять ввести себе в оману. Путін не прагне миру, він прагне розколу світу", – наголосили в МЗС.

Путін хоче продовження війни

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що російський диктатор чудово розуміє, що потужний голос світу, який пролунає на Глобальному саміті миру у Швейцарії, стане першим практичним кроком до справедливого миру.

Поява заяв Путіна саме за день до початку саміту свідчить про те, що Росія боїться справжнього миру. А він до планів Росії не входив. Країна-агресорка прагне продовження війни, окупації України, знищення українського народу та подальшої агресії в Європі.

Україна ніколи не прагнула цієї війни та як ніхто інший у світі хоче її завершення. Але для того, щоб змусити Росію відмовитися від агресії, зусиль однієї країни недостатньо,

– зауважили у відомстві.

Повідомляється, що потрібна потужна та дієва міжнародна коаліція держав, які поділяють принципи справедливого миру на основі Формули миру та Статуту ООН, якому вона цілковито відповідає.

Участь якнайбільшої кількості країн і міжнародних організацій в інавгураційному Глобальному саміті миру є критично важливою для того, щоб змусити Росію відмовитися від ультиматумів і перейти до добросовісних переговорів щодо завершення війни, а не пропагандистських заяв під прикриттям жахливих ракетних обстрілів України.

В ОП оцінили нові пропозиції Путіна

Путін цинічно заявив про готовність переговорів з Україною, ставлячи умови виведення українських військ та відмову від НАТО. В Офісі Президента вважають, що жодних нових "мирних пропозицій" від Росії немає.

За словами Михайла Подоляка, Путін озвучив лише "стандартний набір агресора", який ми вже чули багато разів.

Його зміст цілком конкретний, вкрай образливий для міжнародного права й абсолютно красномовно свідчить про нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії,

– наголосив український посадовець.

Радник глави Офісу Президента додав, що в цьому немає реальних мирних пропозицій і бажання закінчити війну, але є бажання "не платити за цю війну і продовжувати її в нових форматах".