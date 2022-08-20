"Треба валити з Криму": епічне відео моменту прильоту безпілотника

В окупованому Криму останніми днями пролунала низка вибухів. Росіяни – шоковані. До них починає доходити, що "треба валити".

Протягом 19 – 20 серпня вибухи були біля Євпаторії, Севастополя, Керчі. У мережі оприлюднили відео з реакцією росіян.

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"Валі, Дашечка, валі"

Дівчина побачила яскраві спалахи в небі над Євпаторією. Після цього росіянка перелякалась та почала лаятись. Відео виклала у свій інстаграм, де вона підписана як Дашечка.

Зараз в мене вже думки, що треба валити з Криму…Не знаю, що буде вранці,

– сказала жінка.

До речі, відео запостив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він додав, що чим швидше росіяни "звалять з Криму", тим чистіше буде повітря. Користувачі в коментарях теж дають дівчині слушну пораду: "Валі, Дашечка, валі".

Дивіться відео з реакцією росіянки на вибухи:

Вибухи в Криму: що відомо

Протягом 19 – 20 серпня на півострові лунали масові вибухи. Окупанти ввечері говорили про роботу ППО. Мовляв, "комплекс С-400 ракетою збив ціль над Євпаторією".

20 серпня сильний вибух пролунав біля штабу чорноморського флоту росії у Севастополі. Окупанти заявили, що впав безпілотник. Кажуть, що не збили його, бо летів низько.

Також зранку чули вибухи над селищем Заозерне, що біля Євпаторії.

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