"Так страшно ніколи не було": жителі підмосковної Балашихи побідкалися на гучні вибухи
Для російського Підмосков'я та його жителів теплий вечір виявився ще й гучним. Вибухи чули у населеному пункті Балашиха.
У мережі перелякані росіяни побідкалися на гучні звуки. Зауважимо, що відстань від Балашихи до Москви складає близько 28 кілометрів, пише 24 Канал.
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Росіяни скаржаться на вибухи
Місцеві телеграм-канали відразу почали поширювати відео, на яких чутно звуки вибуху та бідкання росіян. Вочевидь жителі Підмосков'я аж надто перелякалися гучних звуків, які є наслідками їхнього мовчання щодо російського терору проти цивільного населення України.
Росіяни знімали свої "невдоволення" на камеру: дивіться відео
Губернатор області поспішив заспокоїти наляканих громадян країни-агресорки та відзвітував про "роботу протиповітряної оборони". Десятки мешканців скаржилися, що чули сильний вибух, а потім побачили згустки диму у небі. Паніку росіян чути навіть через камеру.
У мене руки ковбасяться. Так страшно ніколи не було! Воно бабахнуло двічі тут,
– в істериці каже одна з місцевих.
Місцеві у Балашисі бідкаються через вибухи: дивіться відео
Реакція росіян на будь-які трагічні події в Україні – жалюгідна річ. Ще нещодавно вчора вони раділи вибухам у нашій державі, а тепер майже плачуть через два вибухи на їхній території.
У росіян паніка через вибухи у Підмосков'ї: дивіться відео
Що відомо про ці вибухи
Російські ЗМІ ввечері, 27 травня, повідомили, що у російському Підмосков'ї пролунали вибухи. Зазначалося, що на місці працюють працівники оперативних служб країни-агресорки. Водночас жодної офіційної інформації чи заяв місцевої влади протягом певного часу оприлюднено не було.
Пізніше губернатор Підмосков'я повідомив, що у мікрорайоні Кучіно в Балашисі система ППО збила БпЛА, а уламки впали на приватний будинок. За його словами, люди, які там перебували, встигли евакуюватися, а тому, постраждалих нібито немає.
Росіяни раділи удару по Епіцентру в Харкові
- Допоки українські надзвичайники гасили масштабну пожежу в гіпермаркеті, виносили тіла загиблих та рятували поранених, окупанти з-за кордону поширювали свою версію того ж, що начебто "насправді" відбулося у Харкові.
- Так, усі російські пабліки одноголосно заявили, що, мовляв, в "Епіцентрі" не було тих щонайменше 200 цивільних харків'ян, які прийшли у суботній день у ТЦ у справах, а натомість розміщувалися натівська техніка та боєприпаси.
- Версія про нібито знищений склад снарядів, який українці начебто зберігали у ТЦ, – найпоширеніша серед громадян країни – агресорки. Повідомляючи про обстріл Харкова, росіяни відверто насміхаються над загибеллю мирних людей.
- "У Харкові внаслідок порушення техніки безпеки при включенні кондиціонера знищено НАТОвську техніку та боєприпаси до неї", – так описав один із телеграм-каналів трагедію у Харкові.