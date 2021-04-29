Це спроба шантажу, – реакція Росії на заяву українського посла про ядерний статус

Раніше посол України у Німеччині Андрій Мельник через стягнення російських військ до кордону України звернувся до міжнародних партнерів. Дипломат закликав долучити Україну ло НАТО та надати їй озброєння, в іншому випадку, Києву доведеться оборонятись самому і можливо навіть повернутись до ядерного статусу. У МЗС Росії такими висловлюваннями обурені.

На реакцію російська сторона спромоглась майже через 2 тижні після заяви дипломата. Озвучила позицію МЗС Росії представниця відомства Марія Захарова.

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Заяву Мельника Росія назвала спробою шантажу

Ми розглядаємо заяву посла як абсолютно нерозумну спробу шантажувати країни Заходу міфічним ядерним потенціалом Києва заради того, щоб ще раз спробувати випросити якісь преференції собі у відносинах з НАТО,

– сказала Захарова.

Захарова зухвало заявила, що начебто слова Мельника некоректні, адже "Україна ніколи не володіла статусом ядерної держави". Також представниця дипвідомства переконує, що за такі слова мають бути якісь "правові рамки, адже мовиться про ядерну зброю".

У Києві раніше запевнили про дотримання зобов'язань

Зазначимо, що заяву щодо можливого повернення до ядерного статусу Андрій Мельник зробив ще 15 квітня – коли біля українського кордону перебувала рекордна кількість російського контингенту. У МЗС України поспішили запевнити, що про порушення жодних взятих офіційним Києвом зобов'язань і не мовиться.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, Мельник намагався пояснити, як Україна може гарантувати свою безпеку в тих умовах, що склались.