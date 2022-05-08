Реакція світу мала б бути потужнішою, – Зеленський про скандальні антисемітські заяви Лаврова

Володимир Зеленський прокоментував скандальні антисемітські заяви Сергія Лаврова. Президент України переконаний, що реакція світу на них мала бути потужнішою.

Президент також пояснив, що Україна вже звикла до таких повідомлень від країни-агресора. Про це Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю, повідомляє 24 канал.

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Зеленський прокоментував заяви очільника МЗС Росії про євреїв

Я думаю, що реакція світу має бути потужнішою,

– заявив президент.

Також Володимир Зеленський запевнив, що вона мала б бути блискавичною. Натомість пояснив, що світові лідери у пам'ятні дати кажуть ніколи знову. Проте закликав – не варто для цього чекати офіційних дат. Зокрема мовиться про 8 та 9 травня – День пам'яті та примирення й День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Зеленський засудив слова Лаврова

Президент України вже коментував заяву пропутінського очільника МЗС Сергія Лаврова. Тоді Володимир Зеленський засудив заяву глави МЗС Росії, де той заговорив про Гітлера та його "єврейську кров". Президент наголосив, що країна-агресор забула уроки Другої світової. Адже Сергій Лавров практично переклав провину за геноцид нацистів на єврейський народ.

Міністр закордонних справ Росії, не соромлячись, сказав, що найбільші антисеміти – нібито серед самих євреїв. Як взагалі можна було таке сказати напередодні річниці перемоги над нацизмом? Ці слова означають, що найвищий дипломат Росії перекладає на єврейський народ провину за злочини нацистів. Немає слів,

– підкреслив президент України.

Володимир Зеленський додав, що світ не чув вибачень Лаврова й залишається відкритим питання – чи залишиться посол Ізраїлю в Росії.

Що відомо про скандальну заяву Сергія Лаврова та реакцію світу

1 травня Сергій Лавров в інтерв'ю заявив, що нібито "Гітлер мав єврейську кров", а "найзапекліші антисеміти, як правило, – євреї".

Тоді ж очільник МЗС Ізраїлю Яїр Лапід відреагував на заяву й запевнив, що такі слова є просто обурливими. Адже не можна говорити, що євреї вбивали самі себе, тому що це історична помилка.

У Офісі Президента пояснили, що Росія надто глибоко загрузнула у своїх нісенітницях, а такою фразою Лавров поставив під сумнів існування не лише української нації, але й Голокосту.

У тій же заяві Лавров не оминув увагою й Володимира Зеленського, заявивши, що нібито війна в Україні "потрібна", бо тут владу тримають "нацисти". Згадав, що у Президента України є єврейське коріння.

Наступного дня, 2 травня, Німеччина заявила, що порівняння Володимира Зеленського з Адольфом Гітлером, яке зробив Сергій Лавров – "абсурдна пропаганда".

5 травня президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом.

Ба більше, ЗМІ писали, що Путіну довелося вибачатися за слова Лаврова про "Гітлера-єврея" перед прем'єр-міністром Ізраїлю.

Вже 7 травня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що після скандальних заяв Лаврова – питання постачання зброї з Ізраїлю майже розв'язане. Тобто Ізраїль після дотримання нейтралітету все більше повернувся у сторону України у війні, яку Росія почала проти нас.

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