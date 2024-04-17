Росія ударила по Чернігову: як відреагував світ

Російські війська завдали три ракетні удари по Чернігову зранку 17 квітня. На нього уже відреагувала світова спільнота.

Нагадаємо, що від удару по Чернігову загинуло 14 людей та понад 60 отримали поранення. Усе, що відомо про удар по Чернігову – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Реакція світу

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер назвав ранковий удар по Чернігову терором цивільного населення та закликав союзників надати додаткові засоби ППО.

Ще один ранок в Україні з повітряною тривогою та ракетними ударами. Одинадцять загиблих, багато поранених в результаті атаки на Чернігів. Росія тероризує цивільне населення. Потрібно більше засобів ППО. Німеччина надає додаткову систему Patriot. Інші держави повинні доєднатися,

– заявив він.

Посол США Бріджит Брінк також зазначила те, що США потрібно негайно надати допомогу Україні.

"Ще одна жахлива російська ракетна атака сьогодні, цього разу по центру Чернігова на півночі України. Наша підтримка може змінити ситуацію в цій боротьбі. Наша підтримка може врятувати життя. Але ми повинні діяти негайно", – сказала посол.

У МЗС Естонії також відреагували на терористичну атаку Росії та зазначили, що трагедії можна було б уникнути, якби Україні надали усе необхідне для захисту.

І знову ми починаємо день з новин про ракетні удари, руйнування та вбитих мирних жителів в Україні. Це було б не так, якби Україні дали все, що вони просять, щоб захистити своє небо та відбити невпинну агресію Росії,

– заявили там.

Посол Великої Британії Мартін Гарріс заявив, що удари по Україні потрібно припинити, а усіх причетних притягнути до відповідальності.

"Мої думки з чернігівцями, які сьогодні вранці знову постраждали від жорстоких російських ракетних ударів. Ці підлі напади на громадян України мають бути подолані, а винні притягнуті до відповідальності. Ми залишаємося з Україною", – сказав посол Великої Британії.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова наголосила, що Росія має заплатити за скоєне.

Чергова жахлива атака Росії, цього разу на центр Чернігова. Вже загинуло 14 невинних людей, постраждала цивільна інфраструктура. Люди досі залишаються під завалами. Росія має заплатити за ці воєнні злочини,

– зазначила посол.