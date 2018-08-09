"Реал" офіційно представив Тібо Куртуа: фото та відео

Бельгійський воротар Тібо Куртуа офіційно перебрався з лондонського "Челсі" до мадридського "Реалу". У четвер, 9 серпня, іспанський клуб офіційно представив гравця

Представив гравця президент "Реалу" Флорентіно Перес.

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Контракт Куртуа з клубом розраховано на 6 років. А сума трансферу склала 35 мільйонів євро. Окрім того, в "Челсі" на рік в оренду відправився півзахисник Матео Ковачіч, який став віце-чемпіоном світу.

Нагадаємо, влітку 2018 року "Реал" придбав українського воротаря Андрія Луніна. Також за клуб виступає Кейлор Навас, який минулого сезону був гравцем основи.

До слова, Куртуа свого часу виступав за інший мадридський клуб – "Атлетіко", і його родина залишилася жити у Мадриді, коли він переїхав в Лондон.

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