"Реал" та інші: визначилися всі учасники Клубного чемпіонату світу-2018
Сім найкращих клубів континентів з 12-го по 22 грудня в ОАЕ визначать 15 переможця клубного чемпіонату світу з футболу.
Останнім учасником Клубного чемпіонату світу став аргентинський "Рівер Плейт". Команда завоювала Кубок Лібертадорес, обігравши за сумою двох матчів "Бока Хуніорс" (2:2, 3:1).
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Всі учасники Клубного чемпіонату світу з футболу 2018 року:
"Реал" – переможець Ліги чемпіонів УЄФА;
"Рівер Плейт" – переможець Кубка Лібертадорес;
"Есперанс" – переможець Ліги чемпіонів КАФ;
"Гвадалахара" – переможець Ліги чемпіонів КОНКАКАФ;
"Касіма Антлерс" – переможець Ліги чемпіонів АФК;
"Тім Веллінгтон" – переможець Ліги чемпіонів ОФК;
"Аль-Айн" – господар турніру.
У плей-офф клубного чемпіонату світу "Аль-Айн" і "Тім Веллінгтон" 12 грудня визначать суперника "Есперанса" по чвертьфіналу. У другій чвертьфінальній парі зіграють "Касіма Антлерс" і "Гвадалахара". "Реал" і "Рівер Плейт" в боротьбу на півфінальній стадії.
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