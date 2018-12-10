"Реал" та інші: визначилися всі учасники Клубного чемпіонату світу-2018

Сім найкращих клубів континентів з 12-го по 22 грудня в ОАЕ визначать 15 переможця клубного чемпіонату світу з футболу.

Останнім учасником Клубного чемпіонату світу став аргентинський "Рівер Плейт". Команда завоювала Кубок Лібертадорес, обігравши за сумою двох матчів "Бока Хуніорс" (2:2, 3:1).

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Всі учасники Клубного чемпіонату світу з футболу 2018 року:

"Реал" – переможець Ліги чемпіонів УЄФА;

"Рівер Плейт" – переможець Кубка Лібертадорес;

"Есперанс" – переможець Ліги чемпіонів КАФ;

"Гвадалахара" – переможець Ліги чемпіонів КОНКАКАФ;

"Касіма Антлерс" – переможець Ліги чемпіонів АФК;

"Тім Веллінгтон" – переможець Ліги чемпіонів ОФК;

"Аль-Айн" – господар турніру.

У плей-офф клубного чемпіонату світу "Аль-Айн" і "Тім Веллінгтон" 12 грудня визначать суперника "Есперанса" по чвертьфіналу. У другій чвертьфінальній парі зіграють "Касіма Антлерс" і "Гвадалахара". "Реал" і "Рівер Плейт" в боротьбу на півфінальній стадії.

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