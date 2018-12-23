23:58
23 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ІНДОНЕЗІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін
      Вєсті Кремля
      18:55, 22 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Політичне майбутнє Вакарчука. Березові різки для нардепів
      Вєсті.UA
      19:07, 22 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ІНДОНЕЗІЯ

      "Реал" вирішив терміново повернути українського голкіпера

      92 Читать новость на русском

      Андрію Луніну в оренді не місце – схоже саме так вирішили керівники мадридського "Реала". "Бланкос" повернуть українського голкіпера з оренди в "Леганесі" уже у січні 2019 року.

      Про це повідомили низка іспанських ЗМІ.

      Читайте також: Головко пожалівся на те, як його звільнили зі збірної

      Річ у тім що другий воротар "Реала" Кейлор Навас дуже хоче покинути клуб, адже зовсім перестав отримувати місце на полі за спиною Тібо Куртуа.

      Кейлор Навас
      Кейлор Навас

      Якщо мадридці таки попрощаються із костариканцем вже в січні, як він сам того прагне, Андрія Луніна одразу повернуть з оренди, аби він зайняв місце другого кіпера команда. 

      лунін
      Андрій Лунін

      Ба більше, в "Леганесі" українець отримує набагато менше ігрової практики, ніж на те сподівалися в "Реалі".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Реал Андрій Лунін
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 23 грудня: шалені черги на кордоні із Польщею і смертоносне цунамі в Індонезії
      сьогодні , 22:01 Головні новини 23 грудня: шалені черги на кордоні із Польщею і смертоносне цунамі в Індонезії
      3027
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Найсмішніші меми тижня: плямистий Шуфрич і чудернацький костюм на "Міс Всесвіт"
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: плямистий Шуфрич і чудернацький костюм на "Міс Всесвіт"
      2485
      Бійка у Раді, провокації проти Епіфанія та розмитнення "євроблях"– топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Бійка у Раді, провокації проти Епіфанія та розмитнення "євроблях"– топ-5 відео тижня
      697
      Е-саботаж: як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      сьогодні , 15:00 Е-саботаж: як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      Олександра Дрік 642
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Валентіно Россі у 2011 році перейде в "Ducati"
       1 липня 2010 , 18:17
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Розгроми у Лондоні, дубль Озіла, апокаліпсис Ремзі. Результати 8 туру АПЛ. ВІДЕО
       19 жовтня 2013 , 19:14
      Ярмоленком цікавиться ще один англійський гранд
       17 червня 2014 , 15:34
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук