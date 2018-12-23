"Реал" вирішив терміново повернути українського голкіпера

Андрію Луніну в оренді не місце – схоже саме так вирішили керівники мадридського "Реала". "Бланкос" повернуть українського голкіпера з оренди в "Леганесі" уже у січні 2019 року.

Про це повідомили низка іспанських ЗМІ.

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Річ у тім що другий воротар "Реала" Кейлор Навас дуже хоче покинути клуб, адже зовсім перестав отримувати місце на полі за спиною Тібо Куртуа.



Кейлор Навас

Якщо мадридці таки попрощаються із костариканцем вже в січні, як він сам того прагне, Андрія Луніна одразу повернуть з оренди, аби він зайняв місце другого кіпера команда.



Андрій Лунін

Ба більше, в "Леганесі" українець отримує набагато менше ігрової практики, ніж на те сподівалися в "Реалі".

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