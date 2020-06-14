Австралійка під час ремонту виявила таємне послання під шпалерами
В Австралії жінка під час ремонтних робіт у своєму будинку знайшла записку від попереднього господаря. Вона була захована під шпалерами.
Нова власниця нерухомості отримала корисну пораду в несподівану знахідку і показала фото, пише Mirror.
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Що було у записці
Жінка знімала старі шпалери зі стін і побачила послання, написане пером 21 грудня 1997 року. Воно було DIY-керівництвом (Do It Yourself, "зроби сам") від якогось Джона.
Якщо вам коли-небудь знадобиться обклеїти цю кімнату шпалерами, потрібно 8 рулонів. 5 грудня 1997 я купив лише 6 рулонів по 17 доларів, але мені не вистачило. Це мене дуже розлютило, – йшлося у записці.
Записка датована 1997 роком / Фото Facebook
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Як відреагувала жінка
Нова власниця житла розповіла про свою знахідку в одній з груп в соціальній мережі Facebook.
Багато користувачів оцінили ідею, назвавши її розумною і актуальною. Інші ж розкритикували, зазначивши, що шпалери різних фірм можуть мати різну довжину і ширину полотна.