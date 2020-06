В Австралії жінка під час ремонтних робіт у своєму будинку знайшла записку від попереднього господаря. Вона була захована під шпалерами.

Нова власниця нерухомості отримала корисну пораду в несподівану знахідку і показала фото, пише Mirror.

Що було у записці

Жінка знімала старі шпалери зі стін і побачила послання, написане пером 21 грудня 1997 року. Воно було DIY-керівництвом (Do It Yourself, "зроби сам") від якогось Джона.

Якщо вам коли-небудь знадобиться обклеїти цю кімнату шпалерами, потрібно 8 рулонів. 5 грудня 1997 я купив лише 6 рулонів по 17 доларів, але мені не вистачило. Це мене дуже розлютило, – йшлося у записці.

Записка датована 1997 роком / Фото Facebook

Як відреагувала жінка

Нова власниця житла розповіла про свою знахідку в одній з груп в соціальній мережі Facebook.

Багато користувачів оцінили ідею, назвавши її розумною і актуальною. Інші ж розкритикували, зазначивши, що шпалери різних фірм можуть мати різну довжину і ширину полотна.