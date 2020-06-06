У Києві хмарочоси будуватимуть лише за межами центральної частини столиці. Це передбачено проєктом нового Генплану столиці.

Зводити хмарочоси буде заборонено на Хрещатику, вулиці Володимирській, Андріївському узвозі та інших історичних місцях, повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

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"Створення висотних домінант ми передбачаємо лише на периферійних територіях, зокрема, на в'їзних магістралях на проспекті Миколи Бажана та Харківському шосе, біля станції метро "Лісова" і вулиці Кіото, на перетині проспектів Палладіна та Перемоги, на перетині проспекту Академіка Глушкова та Кільцевої дороги, на перетині Столичного шосе та вулиці Заболотного", – уточнив начальник комунальної організації "Київгенплан" Сергій Броневицький.

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Хмарочоси дозволять будувати в певних районах​/ Фото gdevkievezhithorosho

Де можна будувати

Згідно з проєктом Генплану, зведення висоток буде дозволено за межами центру Києва:

На правому березі – в районі Деміївської і Либідської площ, вул. Амосова, Виговський, Автозаводській, проспекту Правди, перетині просп. Перемоги і Повітрофлотського проспекту.

– в районі Деміївської і Либідської площ, вул. Амосова, Виговський, Автозаводській, проспекту Правди, перетині просп. Перемоги і Повітрофлотського проспекту. На лівому березі – район Дніпровської набережної, вул. Електротехнічній, Шухевича, проспекту Бажана.

Допустима кількість поверхів комплексів буде визначатися з урахуванням висотності вже існуючої забудови.

Поверховість комплексів буде визначатися індивідуально​ / Фото gdevkievezhithorosho