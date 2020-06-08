Британський футболіст і модель Девід Бекхем та його дружина, ексучасниця успішної групи Spice Girls Вікторія вирішили побудувати під землею секретний тунель.

Пара хоче захистити себе від можливої небезпеки в особняку в Котсуолді (Великобританія), пише Express.

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Подружжя побоюється збройного нападу, тому вирішило побудувати підземний прохід від свого будинку, де проживають з дітьми під час епідемії коронавірусної інфекції, до гаражу.

На будинок Бекхемів вже чинили напад / Фото spletnik

Один подібний тунель уже існує – він веде від особняка до винного погребу.

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Що відомо про будинок

У резиденції, придбаної знаменитої сім'єю у 2016 році, є величезний дім з дев'ятьма спальнями, басейн, тенісний корт, будиночок на дереві, місце для барбекю.

Особняк подружжя придбало в 2016 році / Фото karavan

Девід і Вікторія Бекхеми одружилися у 1999 році. Вони виховують трьох синів і дочку.

Сім'я Бекхемів у 2019 році​ / Фото karavan