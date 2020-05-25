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Квартира за містом: всі за, проти та чи варто купувати

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Житло за містом має свої переваги
Житло за містом має свої переваги / nid

Багато покупців житла опиняються перед вибором – квартира у межах міста або в заміському комплексі. У кожного варіанту є свої як плюси, так і мінуси.

Останнім часом нерухомість за містом користується великою популярністю через свою цінову доступність. Однак є кілька моментів, на які потрібно звернути увагу, вибираючи таку квартиру, пише dom.ria.

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Переваги квартири за містом

  • менша вартість житла, ніж у місті
  • менш щільна забудова
  • наближеність до природи – озера, річки, парки поблизу ЖК
  • екологія
  • відсутність в населеному пункті заторів і шуму мегаполісу
  • більш низькі тарифи ЖКГ

Квартири в області часто вибирають сім'ї з дітьми або молоді пари. Такий вибір значно бюджетніший, ніж житло в місті. Однак у такій нерухомості є і мінуси, які потрібно врахувати до покупки.

ЖК в області приваблюють своєю доступністю порівняно з житлом в місті /Фото novostroykitut

Недоліки житла за містом

  • віддаленість від роботи
  • пробки на шляху до міста
  • ціни на проїзд в громадському транспорті (якщо має бути поїздка в місто)
  • інфраструктура не зрівняється з умовами у місті
  • менша кількість ТРЦ, ресторанів, кафе
  • ризики щільної забудови у майбутньому

Чи варто купувати житло за містом, варто вирішити, виходячи з цих нюансів. Якщо ж ви визначилися, що цей варіант вам підходить, потрібно врахувати кілька моментів.

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Що важливо при виборі квартири у заміському ЖК

  • Вивчити репутацію забудовника (подивитися його готові проекти, поспілкуватися з мешканцями)
  • Перевірити законність будівництва, дозвільну документацію, права на землю і тип договору
  • Уточнити, які ще об'єкти передбачені за планом
  • Дізнатися про комунікації
  • Перевірити, які тарифи на послуги ЖКГ в уже введених об'єктах.
Автор: Наталя Бережна
Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Нерухомість Первинний ринок нерухомості Продаж нерухомості Новобудови
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