Квартира за містом: всі за, проти та чи варто купувати

Багато покупців житла опиняються перед вибором – квартира у межах міста або в заміському комплексі. У кожного варіанту є свої як плюси, так і мінуси.

Останнім часом нерухомість за містом користується великою популярністю через свою цінову доступність. Однак є кілька моментів, на які потрібно звернути увагу, вибираючи таку квартиру, пише dom.ria.

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Переваги квартири за містом

менша вартість житла, ніж у місті

менш щільна забудова

наближеність до природи – озера, річки, парки поблизу ЖК

екологія

відсутність в населеному пункті заторів і шуму мегаполісу

більш низькі тарифи ЖКГ

Квартири в області часто вибирають сім'ї з дітьми або молоді пари. Такий вибір значно бюджетніший, ніж житло в місті. Однак у такій нерухомості є і мінуси, які потрібно врахувати до покупки.

ЖК в області приваблюють своєю доступністю порівняно з житлом в місті /Фото novostroykitut

Недоліки житла за містом

віддаленість від роботи

пробки на шляху до міста

ціни на проїзд в громадському транспорті (якщо має бути поїздка в місто)

інфраструктура не зрівняється з умовами у місті

менша кількість ТРЦ, ресторанів, кафе

ризики щільної забудови у майбутньому

Чи варто купувати житло за містом, варто вирішити, виходячи з цих нюансів. Якщо ж ви визначилися, що цей варіант вам підходить, потрібно врахувати кілька моментів.

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