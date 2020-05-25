Квартира за містом: всі за, проти та чи варто купувати
Багато покупців житла опиняються перед вибором – квартира у межах міста або в заміському комплексі. У кожного варіанту є свої як плюси, так і мінуси.
Останнім часом нерухомість за містом користується великою популярністю через свою цінову доступність. Однак є кілька моментів, на які потрібно звернути увагу, вибираючи таку квартиру, пише dom.ria.
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Переваги квартири за містом
- менша вартість житла, ніж у місті
- менш щільна забудова
- наближеність до природи – озера, річки, парки поблизу ЖК
- екологія
- відсутність в населеному пункті заторів і шуму мегаполісу
- більш низькі тарифи ЖКГ
Квартири в області часто вибирають сім'ї з дітьми або молоді пари. Такий вибір значно бюджетніший, ніж житло в місті. Однак у такій нерухомості є і мінуси, які потрібно врахувати до покупки.
ЖК в області приваблюють своєю доступністю порівняно з житлом в місті /Фото novostroykitut
Недоліки житла за містом
- віддаленість від роботи
- пробки на шляху до міста
- ціни на проїзд в громадському транспорті (якщо має бути поїздка в місто)
- інфраструктура не зрівняється з умовами у місті
- менша кількість ТРЦ, ресторанів, кафе
- ризики щільної забудови у майбутньому
Чи варто купувати житло за містом, варто вирішити, виходячи з цих нюансів. Якщо ж ви визначилися, що цей варіант вам підходить, потрібно врахувати кілька моментів.
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Що важливо при виборі квартири у заміському ЖК
- Вивчити репутацію забудовника (подивитися його готові проекти, поспілкуватися з мешканцями)
- Перевірити законність будівництва, дозвільну документацію, права на землю і тип договору
- Уточнити, які ще об'єкти передбачені за планом
- Дізнатися про комунікації
- Перевірити, які тарифи на послуги ЖКГ в уже введених об'єктах.