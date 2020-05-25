Найнезвичайніші будинки планети: як вони виглядають і де розташовані

Останніми роками на ринку нерухомості з'являється все більше цікавих об'єктів – вони мають свої особливості не лише у місці розташування або плануванні, але й в архітектурі.

Найбільш вражаючі і найяскравіші житлові комплекси побудовані в різних країнах. Їх список склала lenta.

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Кубічні будинки в Роттердамі (Нідерланди)

Нестандартні будинки нагадують масштабну інсталяцію, однак насправді в них живуть люди. Кожен з кубів має 100 кв. м і займає три поверхи. Як зізнався архітектор Пітер Блом, він вирішив створити "село у великому місті", щоб у жителів створювалося відчуття життя в лісі посеред мегаполісу.

Архітектор вирішив зробити "село у місті" / Фото Depositphoto

Перевернута піраміда в Гілверсум (Нідерланди)

На цікаву ідею забудовника спонукала нестача землі. Для окупності проекту в будинку потрібно було розмістити не менше 55 квартир, однак через обмеження містилося тільки 44. Тоді бюро René van Zuuk Architekten B.V. пішло на хитрий і оригінальний хід, придумавши ЖК у вигляді перевернутої піраміди – з кожним поверхом корисна площа збільшується, а завдяки хрестоподібному плануванні маса будівлі розподіляється рівномірно.

Перевернута піраміда знаходиться в Нідерландах / Фото renevanzuuk

Вежа 420 Kent в Брукліні (Нью-Йорк, США)

У цьому нестандартному проекті – 80% квартир є кутовими. Вежа складається з безлічі кубів, квартири в яких мають панорамні вікна з чотирьох сторін. Той випадок, коли пейзажі міста стають частиною інтер'єру.

Вежа зі скляних кубів має неймовірні види / Фото ODA Architecture

Market Hall в Роттердамі (Нідерланди)

Життя на ринку – так можна назвати цей ЖК. Market Hall – критий фермерський ринок, стіни і стеля якого є житловий будинок на 228 квартир, а під землею знаходяться торговий центр і паркінг на 1200 автомобілів. Вікна квартир виходять на вулицю, тому в приміщеннях світло і затишно.

Стіни і стелі на ринку вкриті творами художника Арно Коенена / Фото mvrdv

Interlace в Сінгапурі

Цей проект по праву називають унікальним – щоб переконатися, досить просто глянути на фото. ЖК Interlace був побудований в 2013 році. Житлові блоки в ньому складені один на одного таким чином, що в квартирах світло і відкривається гарний вид. Проект отримав кілька премій.

Interlace став володарем декількох премій​ / Фото oma

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Будинок у ракетній шахті, Канзас (США)

Знаходиться недалеко від міста Конкордія. Багатоквартирний будинок знаходиться під землею в колишній ракетній шахті і налічує 15 поверхів. Шахта була побудована тут ще в 60-ті роки минулого століття Інженерним корпусом армії США. Її унікальність полягає в тому, що тут – товщина стін становить 2,7 м. Ціни на нерухомість в цьому комплексі стартують від 1,5 млн доларів і досягають 3 млн доларів. Однак тут дуже просторе житло – середня площа однієї квартири становить 600 кв. м.

Під землею знаходиться 15 поверхів / Фото lenta

Кам'яний будинок, Фафе (Португалія)

Сьогодні в цій будівлі розташований музей "Будинок каменів", проте ще недавно це був житловий будинок. Його побудував архітектор Віктор Родрігес в 1974 році між чотирьох величезних валунів.

Поглянувши на знімок, здається, що цей проект – звичайний фотошоп / Фото depositphotos

Mirror Houses, Італія

Неймовірна будівля з двох блоків знаходиться прямо в оточенні альпійських гір на кордоні з Больцано. Архітектор Петер Піхлер зовнішню обробку будинку зробив з дзеркальних елементів, які відображають гори. Родзинка комплексу в тому, що його можуть орендувати всі бажаючі.

У Mirror Houses можуть пожити всі бажаючі​ / Фото mirror-houses