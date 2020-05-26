Податок на нерухомість: стало відомо про серйозну проблему

В Україні місцеві бюджети втрачають 2 млрд гривень щорічно через несплату податку на нерухоме житлове та нежитлове майно.

Це пов'язано з тим, що у Державному реєстрі прав на нерухоме майно відсутні близько 40% об'єктів, повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

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Скільки отримав бюджет

За підсумками 2019 року від сплати податку на нерухоме майно до місцевих бюджетів надійшло 4,9 млрд гривень, а в 2018 році – 3,7 млрд гривень.

Що робити місцевій владі

Мінфін рекомендував органам місцевого самоврядування зайнятися інформаційним наповненням Держреєстру прав на нерухоме майно і перенести архівні дані в електронну базу.

Таким чином податкові органи отримають обґрунтування для нарахування зобов'язань. Це в свою чергу дозволить отримати місцевим бюджетам у 2021 році близько 2 млрд гривень.

Місцеві бюджети недоотримали 2 млрд гривень​ / Фото ЛУН

Яка нерухомість оподатковується

Квартири площею більше 60 кв. м і будинки площею понад 120 кв. м. У обчисленнях враховується загальна площа нерухомості, а не житлова. Податок сплачується за "зайві" квадрати.

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Наприклад, якщо у власності квартира площею 75 кв. м, сплатити необхідно буде за 15 кв. м (75-60 = 15).

Для власників і будинку, і квартири сукупна пільгова площа – до 180 кв. м. Тобто, якщо будинок 110 кв. м і квартира 60 кв. м – податок не стягується.

Також існує так званий "податок на розкіш". Він сплачується у разі, якщо площа кватири більше 300 кв. м, а будинку – понад 600 кв. м. У такому випадку сума податку зростає на 25 тисяч гривень за кожен такий об'єкт.