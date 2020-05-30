Шукали 100 років: в Італії знайшли давньоримську віллу
В Італії недалеко від Верони виявили підлогове покриття і частину фундаменту давньоримської вілли. Археологи шукали її з 1922 року.
Мозаїка часів Давнього Риму добре збереглася. Її фото опублікували на сторінці муніципалітету комуни Неграр-ді-Вальполічелла у Facebook.
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Скільки шукали
Всього розкопки тривали майже 100 років. У лютому археологи зупинили роботу через пандемію коронавірусу, проте у травні повернулися на майданчик.
Мозака добре збереглася / Фото Comune di Negrar di Valpolicella
Шукачі виявили фрагменти, які вже назвали "археологічним скарбом". Їх покривав кількаметровий шар землі, що обросла виноградниками.
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Що далі
Головний археолог Верони Джанні де Цуккато заявив, що на площі близько тисячі квадратних метрів можуть бути й інші знахідки.
Знахідку назвали археологічним скарбом / Фото Comune di Negrar di Valpolicella