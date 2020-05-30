В Італії недалеко від Верони виявили підлогове покриття і частину фундаменту давньоримської вілли. Археологи шукали її з 1922 року.

Мозаїка часів Давнього Риму добре збереглася. Її фото опублікували на сторінці муніципалітету комуни Неграр-ді-Вальполічелла у Facebook.

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Скільки шукали

Всього розкопки тривали майже 100 років. У лютому археологи зупинили роботу через пандемію коронавірусу, проте у травні повернулися на майданчик.

Мозака добре збереглася / Фото Comune di Negrar di Valpolicella

Шукачі виявили фрагменти, які вже назвали "археологічним скарбом". Їх покривав кількаметровий шар землі, що обросла виноградниками.

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Що далі

Головний археолог Верони Джанні де Цуккато заявив, що на площі близько тисячі квадратних метрів можуть бути й інші знахідки.

Знахідку назвали археологічним скарбом​ / Фото Comune di Negrar di Valpolicella