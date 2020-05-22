В Україні хочуть продавати квартири за новими правилами

У Верховній Раді готують законопроект про захист прав інвесторів-покупців житла. Якщо документ ухвалять, він не стосуватиметься довгобудів, які вже є в країні.

В Україні інвесторам хочуть надати право бути власниками житла ще до введення будинку в експлуатацію, пише Ubr.ua.

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Законопроект знаходиться в комітеті Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Все ще тривають дискусії щодо того, які саме положення в ньому будуть, проте наведемо найважливіші з них:

законопроект вводить ряд нових понять . Основне з них – складова частина діленого об'єкту незавершеного будівництва. Мається на увазі придбана інвестором житлоплоща;

. Основне з них – складова частина діленого об'єкту незавершеного будівництва. Мається на увазі квартира у будинку, який зводиться, стає окремим об'єктом цивільних прав;

Право власності покупець зможе отримати ще до введення будинку в експлуатацію /Фото gdevkievezhithorosho

продавати квартири квартири можна буде лише після держреєстраці права власності об'єкту будівництва за забудовником. Після цього реалізовувати нерухомість зможе лише та юрособа , яка оформила це право власності;

можна буде лише після держреєстраці права власності об'єкту будівництва за забудовником. Після цього , яка оформила це право власності; придбання/інвестування буде обмежене договорами купівлі-продажу об'єктів нерухомості. Це означає, що інвестор купує квартиру у будинку , що будується, а не отримує право вимагання сплачених квадратних метрів;

, що будується, вимагання сплачених квадратних метрів; у договорі купівлі-продажу зобов'яжуть вказувати ідентифікатор майбутнього об'єкту нерухомості в Єдиній електронній системі, реєстраційний номер в Державному реєстрі майнових прав на нерухомість із зазначенням його характеристик (поверх, ціна, строки завершення будівництва і відповідальність за невиконання умов).

В Україні хочуть розширити права інвесторів /Фото Dengi

Якщо фактична площа добудованого житла виявиться більш ніж на 10% більшою, ніж прописано в договорі, забудовник не матиме права вимагати доплату від покупця.

Згідно з документом, замовник автоматично отримуватиме право власності на об'єкт, що будується після отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

Важливим є ще один момент. У разі прийняття законопроекту, забудовник до введення об'єкта в експлуатацію 10-13% площі не зможе продавати житло. Це буде вважатися гарантійним об'ємом у разі банкрутства компанії або якогось форс-мажору.

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За словами заступниці голови профільного комітету ВР Олени Шуляк, законопроект буде зареєстрований у парламенті після закінчення карантину.

Вона впевнена, що депутати проголосують за нього "без зволікань". В такому випадку, документ набуде чинності через 6 місяців після прийняття.