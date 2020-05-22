На якому поверсі краще купити квартиру і чому
Купуючи квартиру, кожен покупець стоїть перед вибором – на якому поверсі зупинитися. Для цього потрібно визначитися з кількома факторами.
Кожен поверх має свої переваги і недоліки, проте вибирати потрібно, виходячи зі своїх пріоритетів, пише the page.
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Найменш популярними в Україні завжди вважалися перший і останній поверхи, але наразі забудовникам вдається знайти покупців. У цьому їм допомагають хороші знижки на перший поверх і панорамні види з останнього.
Житло на нижніх поверхах
Мінуси
- світло ліхтарів може потрапляти у вікна
- сторонній шум з вулиці, офісів і магазинів по сусідству
- звуки вхідних дверей під час відчинення та зачинення
- відсутність балконів і лоджій
- запахи з вулиці
Варто врахувати всі за і проти / Фото ЛУН
Плюси
- нижча ціна
- зручність для людей похилого віку та мам з візочками
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Квартири на верхніх поверхах
Недоліки
- незручності у разі поломки ліфта або відключення світла
- складності з доступом екстрених служб у разі надзвичайної ситуації
Переваги
- панорамні види
- більше денного світла
- відсутність стороннього шуму і запахів з вулиці
Ціна на перший поверх може бути на 10% нижчою за середні, які мають найбільший попит і швидко розлітаються.
У разі побоювань через пожежну безпеку, житло краще купувати не вище 3-4 поверху.
Для правильного вибору слід вивчити концепцію ЖК, який зацікавив, його технічні характеристики і планування.