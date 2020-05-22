На якому поверсі краще купити квартиру і чому

Купуючи квартиру, кожен покупець стоїть перед вибором – на якому поверсі зупинитися. Для цього потрібно визначитися з кількома факторами.

Кожен поверх має свої переваги і недоліки, проте вибирати потрібно, виходячи зі своїх пріоритетів, пише the page.

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Найменш популярними в Україні завжди вважалися перший і останній поверхи, але наразі забудовникам вдається знайти покупців. У цьому їм допомагають хороші знижки на перший поверх і панорамні види з останнього.

Житло на нижніх поверхах

Мінуси

світло ліхтарів може потрапляти у вікна

сторонній шум з вулиці, офісів і магазинів по сусідству

звуки вхідних дверей під час відчинення та зачинення

відсутність балконів і лоджій

запахи з вулиці

Варто врахувати всі за і проти / Фото ЛУН

Плюси

нижча ціна

зручність для людей похилого віку та мам з візочками

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Квартири на верхніх поверхах

Недоліки

незручності у разі поломки ліфта або відключення світла

складності з доступом екстрених служб у разі надзвичайної ситуації

Переваги

панорамні види

більше денного світла

відсутність стороннього шуму і запахів з вулиці

Ціна на перший поверх може бути на 10% нижчою за середні, які мають найбільший попит і швидко розлітаються.

У разі побоювань через пожежну безпеку, житло краще купувати не вище 3-4 поверху.

Для правильного вибору слід вивчити концепцію ЖК, який зацікавив, його технічні характеристики і планування.