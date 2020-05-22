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На якому поверсі краще купити квартиру і чому

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Вибір поверху залежить від кількох факторів
Вибір поверху залежить від кількох факторів / stroyobzor

Купуючи квартиру, кожен покупець стоїть перед вибором – на якому поверсі зупинитися. Для цього потрібно визначитися з кількома факторами.

Кожен поверх має свої переваги і недоліки, проте вибирати потрібно, виходячи зі своїх пріоритетів, пише the page.

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Найменш популярними в Україні завжди вважалися перший і останній поверхи, але наразі забудовникам вдається знайти покупців. У цьому їм допомагають хороші знижки на перший поверх і панорамні види з останнього.

Житло на нижніх поверхах

Мінуси

  • світло ліхтарів може потрапляти у вікна
  • сторонній шум з вулиці, офісів і магазинів по сусідству
  • звуки вхідних дверей під час відчинення та зачинення
  • відсутність балконів і лоджій
  • запахи з вулиці

Варто врахувати всі за і проти / Фото ЛУН

Плюси

  • нижча ціна
  • зручність для людей похилого віку та мам з візочками

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Квартири на верхніх поверхах

Недоліки

  • незручності у разі поломки ліфта або відключення світла
  • складності з доступом екстрених служб у разі надзвичайної ситуації

Переваги

  • панорамні види
  • більше денного світла
  • відсутність стороннього шуму і запахів з вулиці

Ціна на перший поверх може бути на 10% нижчою за середні, які мають найбільший попит і швидко розлітаються.

У разі побоювань через пожежну безпеку, житло краще купувати не вище 3-4 поверху.

Для правильного вибору слід вивчити концепцію ЖК, який зацікавив, його технічні характеристики і планування.

Автор: Наталя Бережна
Теги: Вторинне житло Вторинний ринок нерухомості Первинний ринок нерухомості Новини нерухомості Новини нерухомості України Нерухомість Новобудови
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