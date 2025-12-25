Чи обмежує закон кількість людей, яких можна прописати у квартирі?

Станом на 2025 рік в Україні немає законодавчо визначеної максимальної кількості осіб, які можуть бути зареєстровані в одному житловому приміщенні, пише 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

Раніше реєстрація була прив'язана до санітарних норм і кількості квадратних метрів на людину, однак ці вимоги скасували. Це означає, що площа квартири не є підставою для відмови у прописці, навіть якщо в ній уже зареєстровано кілька осіб.

Від чого реально залежить можливість прописки?

Важливо! Основною умовою для реєстрації місця проживання є згода власника житла. Якщо квартира має одного власника, рішення про прописку ухвалює він самостійно.

У випадку спільної власності потрібна згода всіх співвласників. Без цього орган реєстрації не оформить прописку, незалежно від кількості вже зареєстрованих осіб чи родинних зв'язків.

Чи може бути прописано більше людей, ніж фактично проживає?

Реєстрація місця проживання є юридичною процедурою, а не підтвердженням фактичного проживання. Закон не вимагає перевіряти, чи мешкає людина постійно за вказаною адресою.

Саме тому на практиці можлива ситуація, коли у квартирі прописано значно більше людей, ніж реально там живе. Водночас власник несе відповідальність за правдивість наданих даних.

Хто може бути прописаний у квартирі?

Прописка не обмежується лише членами родини. Власник житла має право зареєструвати будь-яку особу, якщо дотримано встановленої процедури. Це можуть бути родичі, знайомі або сторонні люди. Окремі правила діють для реєстрації дітей, зокрема щодо підтвердження місця проживання батьків.

Чи можна мати кілька місць прописки?

Закон дозволяє мати лише одне зареєстроване місце проживання, зазначають у Державній міграційній службі. У разі переїзду особа повинна змінити реєстрацію, оформивши нову адресу замість попередньої. Це правило діє для всіх громадян незалежно від типу житла чи регіону.

Що варто врахувати власнику перед тим, як прописати людину?

Перед реєстрацією нової особи власнику житла варто зважити не лише формальну сторону питання, а й можливі наслідки. Зокрема:

прописка не надає майнових прав на квартиру;

зареєстрована особа не стає співвласником житла;

кількість прописаних може впливати на нарахування комунальних платежів;

реєстрація враховується під час оформлення субсидій та соціальних виплат;

зняття з реєстрації може потребувати додаткових дій, якщо особа не згодна добровільно виписатися;

у разі спільної власності будь-які зміни щодо прописки потребують згоди всіх співвласників;

Як оформлюється прописка у 2025 році?

Для реєстрації місця проживання подається заява, документ, що посвідчує особу, та підтвердження права власності або згода власника житла.

Процедуру можна пройти як офлайн через уповноважені органи, так і онлайн. Порядок дій є однаковим незалежно від того, скільки людей уже прописано у квартирі.

Коли можуть скасувати реєстрацію?