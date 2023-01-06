"Реалізація плану": як Росія хоче використати "різдвяне перемирʼя"

Російський диктатор Владімір Путін буцімто наказав своїм військовим припинити вогонь на різдвяні свята. Напередодні з ним поспілкувався турецький лідер Реджеп Ердоган, котрий закликав очільника держави-агресорки в односторонньому порядку піти на такий крок, якщо той хоче переговорів.

Втім, довіряти Кремлю у питанні "перемир'я" не варто. Ми маємо багатий сумний досвід з 2014 року на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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Україні не варто йти на перемир'я

Росія ніколи не дотримувалася своїх обіцянок. За лічені години після оголошення перемир'я знову розпочиналися бойові дії. На думку оглядача, усе це – маніпуляції. До того ж Росія може використати це перемир'я винятково для своєї користі. Здається, що 36 годин – це небагато. Проте, відзначає Коваленко, за цей час можна:

Передислокувати й перегрупувати підрозділи передової зони;

Накопичити боєкомплект для артилерії на добу, щоб забезпечити тактику вогневого валу по вузькому фронті в напрямку Бахмуту, Авдіївки, Вугледару, Соледару і так далі. Це реалізація якогось наступального плану;

Реалізувати велику кількість провокаційних сценаріїв. Вони можуть обстріляти той чи інший об'єкт, населений пункт і звинуватили в цьому наших військових, щоб дискредитувати ЗСУ в інформаційному просторі.

Ми бачили велику кількість таких кривавих маніпуляцій, які окупанти реалізовували з 2014 року, тому, фактично, йти на таке перемир'я не треба. Дякуємо Реджепу Ердогану за його ініціативу. Проте саме щодо миротворчих місій – ми, напевно, самі розберемося, коли з Росією можна йти на якесь перемир'я,

– зазначив Коваленко.

За словами Коваленка, якщо приймається рішення щодо припинення вогню – має бути план дій на цей час. Ердоган міг бути одним з елементів в цій історії, який відпрацювався росіянами з наративом певної миротворчої місії. Так, про те, що Росії вкрай потрібне перемир'я, мовиться давно. Але воно має бути більш тривалим.

Росіянам треба місяць – два, щоб вони заморозили конфлікт, поставили його на паузу, пережили зиму і накопичили ресурс для реалізації дійсно наступальних операцій,

– стверджує оглядач.

Він вчергове наголосив: будь-яке перемир'я може бути на користь лише Росії. Ба більше, якщо хтось з наших міжнародних партнерів не зрозуміє відмову України, ми маємо задокументований досвід з 2014 року.

"Будь-яка критика неприпустима. Якщо вона буде – це вже питання до цього міжнародного партнера, наскільки він розуміє проблематику цієї війни, а також хто така Росія та її керівництво", – підсумував Олександр Коваленко.