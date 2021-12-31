Реальний лише Миколай: у ПЦУ розвіяли міф про Санту і Діда Мороза

31 грудня 2021 , 19:13
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Джерело:

фейсбук ПЦУ

Православна церква України спростувала інформацію про Санту і Діда Мороза. Зокрема пригадали, що реальним персонажем був тільки Миколай Чудотворець.

Останній за життя зробив багато добрих справ. Відповідну інформацію оприлюднила Православна Церква України. 

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У ПЦУ спростували інформацію про Санту та Діда Мороза

Із цих трьох власних назв лише святий Миколай був реальною людиною, два інших – вигадані персонажі. Причому в різні часи, різними народами і з різною метою. І два останніх (мовиться про Санту та Діда Мороза – 24 канал) не можуть бути "альтернативою" святому Миколаю, хоча дехто сприймає їх саме так,
– пояснили в ПЦУ.

Зокрема там пригадали про те, що Миколай Чудотворець народився наприкінці 3 століття у тодішній Римській імперії. Він став архієпископом Мир Лікійських. За життя вони зробив багато добрих справ:

  • зцілював і повертав до життя людей;
  • рятував голодуючих і несправедливо засуджених;
  • завжди простягав руку допомоги бідним і нужденним.

"Тобто, жив не для себе, а для людей, а відтак – для Господа. Тож завдяки своїм вчинкам був прославлений і канонізований Церквою Христовою. І вже багато віків християни мають в особі святого Миколая небесного заступника, помічника, духовного цілителя й розрадника", – розповіли у церкві. 

Радянська влада поширила образ Діда Мороза

У 20 столітті радянська влада нав'язувала атеїзм, заборонила й намагалась стерти з пам'яті людей постать святого Миколая.

Тоді й поширили персонаж Діда Мороза – "на заміну" християнському святому та на противагу популярному на Заході Санті, адже тодішній комуністичний лад був атеїстичний та антикапіталістичний,
– розповіли у ПЦУ. 

Зокрема "дебютував" Дід Мороз у 30-ті роки 20 століття. Згодом:

  • у листопаді 1935 року Йосиф Сталін проголосив фразу: "Жити стало краще, жити стало веселіше";
  • у грудні його соратник Павло Постишев у статті запропонував організувати для дітей новорічне свято з ялинкою;
  • у 1937 році Дід Мороз урочисто дебютував у Кремлівському палаці. Саме так почались святкування Нового року 1 січня.

До речі, в народних віруваннях українців Мороз ніколи не був позитивним персонажем. Бо здавна вважалося, що він є уособленням холоду, зла (згадайте навіть казку "Морозко"). Мороз був крижано-сніговою потворою, яка могла завдати шкоди людям, їх худобі та всьому господарству,
– мовиться у повідомленні.  

Дід Мороз схожий з Сантою, який з'явився як життєрадісний немолодий ельф з мішком за плечима у віршованій казці Клемента Кларка Мура ще у 1823 році.

Сантою він називається саме від святого Миколая (сент Ніколас). В Штатах він з'явився від переселенців-голландців, які вдома святкують Сінтер Клаас 6 (19) грудня. Згодом образ змінювався:

  • у 1860 році Санту зобразили товстим, старим, бородатим, а також в окулярах, червоному ковпаку і з люлькою у роті;
  • у 1931 році Санта Клауса популяризувала компанія газованого безалкогольного напою.

У Православній церкві України пригадали, що помилково вважати, що нібито немає різниці, "від кого" отримувати святкові подарунки: "Бо є правда історії та пам'ять про обставини минулого".

Церква закликала святкувати розумно  та правдиво. 

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Автор: Діана Квасневська