У реанімації на Прикарпатті від переохолодження померла жінка

У Івано-Франківській області від переохолодження померла 46-річна жінка. За годину до смерті її госпіталізували у важкому стані та помістили до реанімації.

Трагедія трапилася зранку 26 січня. Жінку доставили у реанімаційне відділення Коломийської центральної районної лікарні близько 9 ранку.

До теми Обмороження та переохолодження: симптоми та перша допомога

Жінка 1975 року народження проживала у селі Нижній Вербіж – за 5 кілометрів від Коломиї. Пацієнтку доставили до лікарні у важкому стані. На жаль, близько 10 ранку вона померла.

Попередня причина загибелі – загальне переохолодження організму,

– йдеться в повідомленні.

Деталі та обставини трагічного інциденту з'ясовуються.

Є 4 ступені обмороження: симптоми

I ступінь починається з ураження шкіри: вона блідне, чутливість знижується, після розігрівання стає синьо-червоною. Запалення триває кілька днів, потім шкіра свербить і облущується.

II ступінь – некроз поверхні шкіри, при відігріванні шкіра стає червоно-синьою, підпухає, на ній можуть утворитися пухирці наповнені прозорою рідиною. Людина може відчувати біль, підвищується температура тіла, погіршується апетит та сон, виникає лихоманка.

ІІІ ступінь – виникає тромбоз судин, некроз шкіри і м'яких тканин на різну глибину, виникають пухирі темно-бурого кольору, з'являється сильний біль, потовиділення, настає лихоманка, з'являється апатія.

ІV ступінь – змертвіння всіх шарів тканин і кісток, а тіло стає холодним і нечутливим. На шкірі з'явлляються пухирі з чорною рідиною. Обморожена ділянка чорніє, муміфікується, некроз триває впродовж 2 – 3 місяців. Настає дистрофія, змінюється склад крові.

в морозну погоду можна отримати переохолодження організму. Якщо є тривалий вплив низьких температур на організм, виникає обмороження. Найчастіше та найбільше страждають: вуха, ніс, щоки пальці рук і ніг.