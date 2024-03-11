ССО знищили новітній ворожий комплекс РЕБ "Палантин" за допомогою HIMARS: гарячі кадри

Сили спеціальних операцій поділилися деталями нової операції зі знищенням ворожої техніки. Цього разу окупанти лишилися без свого новітнього комплексу РЕБ "Палантин".

Цей комплекс вдалося "підпалити" за допомогою наших реактивних систем залпового вогню HIMARS. Військові також поділилися гарячими кадрами зі знищенням російського "Палантина".

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ССО знищили російський комплекс "Палантин"

У Силах спеціальних операцій наголосили, що під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку оператори розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів 3 окремого полку виявили мобільний комплекс оперативно-тактичного рівня РЕБ "Палантин".

Комплекс вів радіоелектронну розвідку, придушував наявні системи зв'язку Сил оборони на цьому напрямку,

– розповіли військові.

Зрештою оператори ССО супроводжували ціль та надали необхідну інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження.

"Унаслідок вогневого ураження ворожу ціль знищено", – зазначили у ССО.

ССО знищили російський комплекс РЕБ "Палантин" на Запорізькому напрямку / Відео ССО ЗСУ

Що відомо про російський комплекс РЕБ "Палантин" "Палантин" – мобільний комплекс радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Комплекс веде радіоелектронну розвідку, придушує наявні та перспективні системи зв'язку супротивника, заснованої на сучасній програмно-визначуваній платформі.

РЕБ "Палантин" дозволяє "осліпити" противника в короткохвильовому та ультракороткохвильовому діапазонах, і створювати перешкоди для стільникового та транкінгового зв'язку.

"Палантин" за потреби може об'єднати різні комплекси РЕБ та радіоелектронної розвідки в єдину бойову мережу, що значно підвищує ефективність їх застосування. Комплекс завершив військові випробування та надійшов на озброєння окупантів у 2019.

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