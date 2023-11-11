РЕБ "Покрова" може стати єдиним захистом від модифікованих дронів, – військовий оглядач

В Україні працюють над розгортанням загальнодержавної системи РЕБ "Покрова". Вона може суттєво посилити захист неба від російських дронів.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що інформації про РЕБ "Покрова" зараз досить мало.

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Відомо, що ці засоби радіоелектронної боротьби мають пригнічувати та підмінювати супутниковий сигнал, яким користуються російські дрони. І це може бути дійсно ефективним рішенням.

"Покрова" може бути єдиним захистом від модифікованих російських дронів

Як наголосив Попович, вже була неприємна інформація, що Росія буцімто модернізувала баражуючі боєприпаси "Ланцет". Вони нібито тепер здатні навіть знищувати броньовані цілі, які мають протидронові сітки.

РЕБ "Покрова" може бути єдиним засобом боротьби з БПЛА певною мірою. Модифіковані "Ланцети" нібито можуть на відстані вибухати та вражати ціль, не наштовхуючись на протидронову сітку. В такому випадку лише система РЕБ може допомогти збити з курсу дрони, пригнітити сигнал та позбавити можливості обміну інформацією,

– розповів Попович.

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Поки не можна стверджувати, що ця система повністю заглушить усі російські дрони. Але є надія, що вона допоможе суттєво захистити українське небо від ворожих безпілотників.

РЕБ "Покрова": що відомо