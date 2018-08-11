Ребров стане експертом телеканалу "Футбол"
Колишній гравець і тренер "Динамо" Сергій Ребров може влаштуватися експертом на телеканали "Футбол 1/2".
Днями фахівець був помічений в компанії Олександра Сопка і В'ячеслава Шевчука, які в майбутньому можуть стати його колегами по роботі, пише Sport.ua.
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44-річний Ребров перебуває без роботи з квітня, коли контракт з ним розірвав саудівський "Аль-Ахлі". До цього тренер працював з "Динамо" і в ту пору бойкотував канали "Футбол" поряд з іншими представниками київського клубу.
9 серпня стало відомо, що Ребров входить в список претендентів на крісло тренера "Легії".
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Джерело: 24 Канал
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