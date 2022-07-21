Речі брали в домівках місцевих, – окупант зізнався, що переодягався в цивільний одяг

До українського полону потрапив юнак 2003 року народження, родом від із тимчасово окупованої Донеччини. Хлопець розуміє, що за України було краще життя та спілкується частково українською, але не вважає за проблему відбирання у місцевих їжі чи одягу, якщо їм це потрібно.

Про це військовополонений розповів у ексклюзивному стрімі із Володимиром Золкіним та Катериною Соляр на 24 каналі. Сам окупант також зазначив, що мародерством не займався, але в той самий час, розповів, що забирав з будинків цивільних їжу та теплий одяг.

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Ми нічого не крали, нічого не брали собі. Просто жили і намагались все це перечекати. Бувало, що ми переодягалися у цивільний одяг, але на той момент була зима, а у нас тепла форма була не найкращою,

– каже окупант, вочевидь не розуміючи, у чому проблема.

Проте, за його словами, вони брали цей одяг у будинках місцевих, але з собою не забирали, а залишали на місці.

"Їжу нам нормально постачали, але іноді були перебої, що їжі могло не бути весь тиждень. В такому випадку, ми брали їжу в будинках місцевих," – каже військовополонений.

Чи можна було переодягтись у цивільне та втекти

"Наші пости були поруч один біля одного, тому, якби тебе побачили у цивільному одязі, то я думаю, що наслідки були б не найкращі для нас", – додає він.

Як стверджує військовополонений, він вже від тих, хто взяв у полон, почув, що можна було вдягнути цивільне, скласти зброю і здатися у полон.

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Коротко про контрнаступальні дії ЗСУ

Президент Володимир Зеленський віддав наказ деокупувати всі території України, включно з Кримом. Останнім часом на окупованих територіях почастішали вибухи на складах і базах окупантів. Йдеться про вибухи у Кадіївці (Луганська область), Новій Каховці (Херсонщина) та Мелітополі (Запоріжжя).

19 липня 2022 року українські війська завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро в Херсоні. Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що у випадку підриву мосту окупантам не буде як відступати.

У Міноборони Великої Британії заявили, що цей міст ключова вразливість для російських сил. У британській розвідці констатували, що контроль над дніпровськими переправами, ймовірно, стане ключовим фактором результату боїв у регіоні.

Аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов вважає, що звільнення Півдня – питання часу. Він прогнозує, що окупантам незабаром буде все складніше утримувати свої позиції.