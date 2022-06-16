Речник диявола, – Кислиця майстерно розвінчує фейки свого російського "колеги" в ООН

Постійний представник України при ООН називає так званого "колегу" з Росії Василя Небензю речником диявола. Адже Сергію Кислиці постійно доводиться розбивати на друзки заяви росіянина, що складаються виключно з брехні.

Досить дипломатично, проте разом з тим і жорстко, Сергій Кислиця прокоментував поведінку Небензі в ефірі всеукраїнського телемарафону. Він пригадав, що востаннє Небензя "давав деру" навіть не від нього, а від голови Євроради Шарля Мішеля.

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Небензя втікав від правди, яку озвучував Шарль Мішель

Шарль Мішель звернувся до посла Небензі і, дивлячись йому в очі, заперечувати його брехню. Небензя демонстративно, театрально підхопився і разом зі своїми поплічниками утік з зали засідання Ради безпеки ООН,

– пригадав Кислиця.

Український дипломат вважає, що це був продуманий крок, який мав показати країнам третього світу, що ЄС, як це позиціонує Росія, є якимось "породженням зла".

Небензя вибірково цитував інтерв'ю

Ще один приклад недостойної поведінки російського представника, який пригадав Кислиця, – це цитування Небензею тексту інтерв'ю російською мовою, яке опублікувало видання Meduza.

Він почав говорити про те, що сама очільниця місцевої влади підтвердила, що російські солдати мовляв надають гуманітарну допомогу жителям. Я був настільки обурений, що мені нічого іншого не залишилось, як дочитати завершення цієї цитати,

– розповів Кислиця.

Насправді жінка сказала, що російські військові передавали в підвали їжу, а після цього кидали гранати. На такому контрасті між окупантами та нашими захисниками, Кислиця подякував кожному українському солдату за оборону рідної землі та життя всіх українців.

Це – речник диявола, – Кислиця про Небензю

В інтерв'ю Independent Кислиця був ще більш категоричним. Він зазначив, що Небензя є "речником диявола", адже публічно виправдовує абсолютно неспровоковане вторгнення Росії в Україну.

Український представник при ООН називає позицію росіян жалюгідною і каже, що не має жодного співчуття до чоловіка, що сидить навпроти під час засідань у штаб-квартирі Організації Об'єднаних націй.

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Влучні висловлювання Сергія Кислиці про Росію:

Кислиця заявив, що Україна платить найвищу ціну зв своє існування та безпеку Європи. Він зазначив, що Путін та його оточення може одягати важкі золоті хрести, проте від покарання їх це не врятує.

Також Кислиця висміяв Небензю, який вирішив процитувати фейкову рекламу KFC на засіданні Радбезу ООН. Український представник зауважив, що Небензя знову "потрапив у штангу".

Український дипломат наголошував, що будь-які поступки Росії, про які просять певні "добродії" нічим хорошим не завершаться, а лише призведуть до нової війни.

Кислиця нагадав те, як жахливо ставилась до українського народу радянська влада, а потім і сама Росія.

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