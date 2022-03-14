Речник Пентагону заявив, що після удару під Львовом "росіяни розширюють свої цілі"

У США відреагували на обстріли військового полігону на Львівщині. Там часто проводили навчання й американські військові.

В Пентагоні після удару по Яворівському полігоні заявили, що "росіяни розширюють свій набір цілей". Таку заяву зробив речник оборонного відомства США Джон Кірбі.

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Саме на Яворівському полігоні проходили навчання члени Національної гвардії Флориди. Однак вони встигли покинути Україну ще до початку російського вторгнення. Загалом під час авіаудару в неділю, 13 березня, нікого з представників США на полігоні не було.

Внаслідок удару по Яворівському полігону, загинуло 35 осіб . Ще 134 отримали різного ступеня поранення. Авіаудар був нанесений з акваторії Чорного моря. Літаки злетіли з аеродрому в російському Саратові.

Джон Кірбі також заявив, що Яворівський полігон не був тим місцем, через яке США надавали допомогу Україні у війні з Росією.

При цьому у Пентагоні не вважають, що російський удар по військовому навчальному об’єкту був ознакою того, що Росія націлена на доставку Україні іноземної допомоги у сфері безпеки.