Техніка радянського зразка: речник повітряних сил розповів про термін польотів літака АН-26
Наразі на озброєнні в Україні є виключно техніка радянського зразка, зокрема, літаки сімейства АН – від 1968 року. Військово-транспортному літаку АН-26, який зазнав аварії на Харківщині, було 43 роки. Проте якби йому не можна було продовжувати термін польотів, то його б не допустили до них.
Відповідно термін літаку продовжили на 2 роки – до наступного капітального ремонту. Про це в ефірі 24 каналу розповів речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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Процедура продовження терміну експлуатації
Згідно з інформацією речника командування повітряних сил, ДП Антонов забезпечує усі ремонтні роботи та перевірку літаків "АН".
"Що стосується винищувачів, бомбардувальників та штурмовиків – ними займаються профільні підприємства Міністерства оборони України, на які борти доставляють для проходження детального огляду. Є певна процедура, яка вирішує, чи допускати літак до подальшої експлуатації, чи потрібно замінити певні деталі", – повідомив Юрій Ігнат.
Водночас він сказав, що навряд чи хтось візьме на себе відповідальність випускати борт, у якого є технічні несправності.
Перед кожним вильотом проводять детальний огляд літака: запускають двигуни та перевіряють всі системи,
– наголосив речник ЗСУ.
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Документація щодо стану літака АН-26
За його словами, поточні та регламенті роботи проводять в залежності від технічного стану літака, мова йде про сам борт. Відповідні роботи профільне підприємство "Антонов" – ця інформація є у вільному доступі, сказав речник Збройних сил.
"Вся документація щодо літака та двигунів є, ймовірно, її вже вилучили. У слідчій комісії ретельно розберуть, яким був стан двигунів та машини в цілому",
– розповів Юрій Ігнат.
Що відомо про авіакатастрофу на Харківщині
- При заході на посадку поблизу міста Чугуїв 25 вересня розбився військовий літак АН-26. На його борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів.
- Внаслідок авіакатастрофи загинули 26 людей. Живим залишився лише курсант В'ячеслав Золочевський, який перебуває у лікарні.
- На місці трагедії знайшли чорні скриньки, вони вціліли. Прибори вилучили і їх передадуть на розшифровку.
- В Україні створили урядову комісію для розслідування всіх обставин та причин трагедії.
- Родини військових отримають від держави одноразову компенсацію. Грошова виплата становитиме 1,5 мільйона гривень на кожну родину.