Наразі на озброєнні в Україні є виключно техніка радянського зразка, зокрема, літаки сімейства АН – від 1968 року. Військово-транспортному літаку АН-26, який зазнав аварії на Харківщині, було 43 роки. Проте якби йому не можна було продовжувати термін польотів, то його б не допустили до них.

Відповідно термін літаку продовжили на 2 роки – до наступного капітального ремонту. Про це в ефірі 24 каналу розповів речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Процедура продовження терміну експлуатації

Згідно з інформацією речника командування повітряних сил, ДП Антонов забезпечує усі ремонтні роботи та перевірку літаків "АН".

"Що стосується винищувачів, бомбардувальників та штурмовиків – ними займаються профільні підприємства Міністерства оборони України, на які борти доставляють для проходження детального огляду. Є певна процедура, яка вирішує, чи допускати літак до подальшої експлуатації, чи потрібно замінити певні деталі", – повідомив Юрій Ігнат.

Водночас він сказав, що навряд чи хтось візьме на себе відповідальність випускати борт, у якого є технічні несправності.

Перед кожним вильотом проводять детальний огляд літака: запускають двигуни та перевіряють всі системи,

– наголосив речник ЗСУ.

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Документація щодо стану літака АН-26

За його словами, поточні та регламенті роботи проводять в залежності від технічного стану літака, мова йде про сам борт. Відповідні роботи профільне підприємство "Антонов" – ця інформація є у вільному доступі, сказав речник Збройних сил.

"Вся документація щодо літака та двигунів є, ймовірно, її вже вилучили. У слідчій комісії ретельно розберуть, яким був стан двигунів та машини в цілому",

– розповів Юрій Ігнат.

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