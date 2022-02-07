У речниці МЗС Росії сталась істерика при згадці про їхні війська на кордоні з Україною

Речниця російського МЗС Марія Захарова в ефірі одного з пропагандистських телеканалів вибухнула істерикою. Таку реакцію в неї спричинило питання американця про війська Росії на кордоні нашої держави.

Спершу вона дивно засміялась. Тоді, насупивши брови, цинічно заявила, що російська армія перебуває в межах своєї країни й буцімто має на це право, повідомляє 24 канал.

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Що робить російська армія в Білорусі

Захарову розізлило зауваження про те, що ж тоді робить армія Росії на території Білорусі. Мовляв, одним можна все й всюди, натякаючи на НАТО, а іншим нічого, навіть у власній країні. Що вона мала на увазі, невідомо, адже Білорусь – це окрема держава. Також Захарова у звичній риториці Кремля почала у всьому звинувачувати Захід.

Це реінкарнація колоніалізму та імперіалізму. Якщо ви виходите з того, що є великий брат, який командує всім, то ми – з того, що в сучасному світі є поняття суверенної держави. І вона має реалізовувати рішення, які підтримує більшість населення,

– сказала вона.

Ба більше, Захарова уїдливим тоном почала докоряти, що світові треба розібратись, за якими стандартами живе. Мовляв, тільки тоді можна наважитись ставити питання Росії.

На Росію не раз нападали

Речниця російського МЗС зухвало підкреслила, що росіяни буцімто не раз висловлювали свою позицію. Мовляв, хочуть все мирно вирішити. Вона чомусь впевнена, що всім це і не подобається. Захарова пожалілася, що всі хочуть сформувати інший образ Росії.

У своїй істериці вона дійшла до того, що звинуватила США у нападі на Ірак. Натомість Росію виставила у білому світлі в ситуації у Сирії.

Росія послала в Сирію свої "миротворчі" війська на прохання влади та народу. Нас видають за агресора, а своєї відповідальності не бачать,

– кричала Захарова.

Вона додала, що країна-агресорка сама жертва ситуації. Мовляв, на Росію нападали інші держави багато разів,

"Тому не треба рахувати й слідкувати, де зараз російська армія. Куди їй треба, туди й буде переміщатись. Вони в себе вдома", – пригрозила Захарова.

Війська Росії на кордоні України

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що разове відведення російських військ від українського кордону не означає деескалацію. Україні потрібно побачити систематичний процес, зокрема, вздовж усього кордону.

Також у НАТО повідомляли, що не очікують нападу Росії на країни Балтії зі сторони Білорусі. Наразі там не бачать таких ознак.

Водночас країни-партнери продовжують надавати нашій державі зброю. Зокрема, Польща заявила, що надішле Україні легкі 60-міліметрові міномети та ручні 40-міліметрові гранатомети. Це зроблять у випадку агресії Росії.

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