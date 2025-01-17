"Не вистачає мізків": "Редіс" пропонує офіцерам навчання з облаштування фортифікацій

Командир "Азову" Денис Прокопенко розкритикував наявну ситуацію з фортифікаційного обладнання рубежів оборони. Він поділився власним досвідом і запевнив: готовий навчити ініціативних офіцерів.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на допис Дениса Прокопенка. Днями "Редіс" назвав кількість азовців, які залишилися в російському полоні. Їх, на жаль, іще сотні.

Варто прочитати Впевненість у тому, що війна закінчиться у 2025 році, шкодить фронту і тилу, – "Редіс"

Прокопенко обіцяє поділитися досвідом з офіцерами

Свій допис Прокопенко почав із того, що дехто спекулює на темі фортифікаційного обладнання рубежів оборони. Пишуть, що, мовляв, бракує техніки, ресурсів, людей. А насправді, на думку командира "Азову", не вистачає мізків і навичок.

Так, звісно, на фронті є такі ділянки, де і кінь не валявся. Або де просто змушують солдатів займати оборону в "котячих туалетах": там, де немає шансу просидіти і кілька годин без поранення (про евакуацію взагалі мовчу). Потім браво доповідають, що "людей немає", хоча в сусідній посадці вже давно виритий і накритий той самий опорний пункт, але вже "людей немає". Насправді справа навіть не в цьому,

– написав "Редіс".

Він поділився власним досвідом. Коли "Азов" проводив торік стабілізаційні дії на Лиманському та Торецькому напрямках, то бійці виявили значні проблеми. І вони "значно ширші та багатогранніші, ніж просто відсутність людського або технічного ресурсу".

Наприклад, у першому випадку була "солянка підрозділів". У другому – опорні пункти були вириті безглуздо. Але комбриг не відреагував на пораду "Редіса" закопати їх. Згодом росіяни захопили ці опорники і добре укривалися там від вогню Сил оборони. У третьому випадку була відсутня система оборони. Усі ці приклади стосуються 2023 – 2024 років. Але проблеми залишаються, хоча є вже і техніка, і ресурси.

Денис Прокопенко вважає: ці проблеми – наслідок того, що офіцери перестали думати. Їх або не навчили, або за них "подумали" люди, які не виходили на рекогностування місцевості рубежів. І це призводить до втрат.

Навіть за наявності ресурсу, не знаючи фундаментальних азів організації та побудови оборони (ДЕ І ЯК копати?), стійкості не буде. Дуже скоро всі ці ресурси противник перетворить на попіл, і вони не виконають свою функцію захисту та збереження життя особового складу, уявний рубіж оборони перетвориться на прохідний двір,

– підкреслив "Редіс".

Командир "Азову" запропонував ініціативним офіцерам писати йому в особисті. Він пообіцяв особисто провести інструкторські-методичні заняття на власних прикладах по фортифікаційному облаштуванню рубежів оборони та організації оборонного бою.

Мотивував це тим, що за офіцерами стоять люди, яких потрібно вберегти. І закликав: не варто соромитися звертатися і вчитися, такі знання потрібні.