"Технології важливі, але без піхоти ніяк": командир "Азову" розповів про найкращу зброю у війні

Всебічно розвиватися треба не лише у сферах озброєння й технологій, адже це не головна зброя у сухопутній війні. Ключову роль відіграє саме особовий склад, а саме – піхота.

Про це заявив командир 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, підполковник Денис "Редіс" Прокопенко. Свою думку він висловив у відеопромові до делегатів військової конференції EstMil. tech 2024, яка проходила в Естонії.

До теми Нова традиція "Азову": командир "Редіс" нагородив бійців іменними ножами

"Більшість новітніх технологій не працюють"

"Редіс" наголосив, якщо ворог має добре розвинену систему протиповітряної оборони та потужну РЕБ, то більшість новітніх технологій не працюють. Такою, на його думку, є сучасна реальність. Командир "Азову" зауважив, що ефективність будь-якої системи має бути перевірена в реальних бойових умовах зі спроможним противником.

Багато речей працюють, коли противник бігає в капцях і їздить на верблюдах, але не працюють проти регулярних військ у великій сухопутній війні з перевагою противника в усіх аспектах, в тому числі й в застосуванні технологій. Тому ми зробили для себе висновок, який став основою нинішньої концепції підготовки в 12-й бригаді "Азов". Найкраща зброя – це мотивований, добре підготовлений, дисциплінований солдат, а його найкращий помічник – новітні надійні технології,

– заявив Редіс.

Він додав, що майбутнє буде за єдиною системою, яка буде охоплювати всебічний розвиток не тільки озброєння і технологій, а й найціннішого ресурсу – піхоти.

"Редіс" також стверджує, що майже за 10 років війни Росії проти України стався колосальний технологічний прогрес у сфері автоматизованих систем управління боєм та робототехніки, які значно підвищили рівень обізнаності командира та зробили війська ефективнішими.

"Здавалося б, що з кожним роком роль солдата на полі бою стає все менш значущою. Більшість вважає, що штучний інтелект повністю замінить солдатів на полі бою в найближчому майбутньому. Звичайно, технології – це майбутнє, але в першу чергу війна – це мистецтво, а не просто гонка технологій, в рамках якої солдат починає стагнувати через думку про те, що роботизована техніка повністю замінить його", – наголосив командир "Азову".

"Ті, хто не залучений на службі, мають зробити свідомий вибір"

Денис "Редіс" Прокопенко також нещодавно зробив важливу заяву. Він наголосив, що ця війна може тривати роками, тому кожен українець має зробити свідомий вибір.

Ті, хто досі не задіяні на службі в Силах оборони України, мають зробити свідомий вибір: взяти до рук зброю, поповнивши ряди військових, або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності країни,

– заявив Прокопенко.

Командир "Азову" зауважив, що найкращі ліки проти зневіри, паніки або апатії, викликаних роздумами про часові рамки цієї війни – це активна залученість в історичні процеси, які відбуваються тут і зараз.