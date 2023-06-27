"Ти потрібен Україні": легендарний командир "Редіс" відзначає своє 32-річчя

Командир української бригади "Азов" Денис Прокопенко з позивним "Редіс" 27 червня відзначає свій день народження. Легендарному офіцерові виповнилося 32 роки.

Користувачі мережі душевно вітають українського підполковника з цією урочистою подією. Що побажали командирові його побратими, друзі та рідні, розбирався 24 Канал.

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У мережі вітають "Редіса" зі святом

Однією з перших, хто привітав "Редіса" з днем народження, стала дружина командира Катерина Прокопенко. Вона зазначила, що він один з наймолодших та найбільш мужніх командирів у світі.

Крім того, Прокопенко написала, що вона вірить у нього та з нетерпінням чекає на нього.

Ти потрібен Україні. Завжди тебе кохатиму,

– додала вона.

Катерина Прокопенко душевно привітала з днем народженням свого чоловіка / Відео з твітеру @KatProkopenkoUa

Також "Редіса" привітали і його побратими з бригади "Азов". Бійці відзначили сталевий авторитет Прокопенка і підкреслили, що він є прикладом для всіх військових нашої держави. Ба більше, вони зазначили, що він є одним із найкращих військових сучасності, а також людиною, що уособлює слово "Азов".

На відео, які виклали у бригаді, згадують слова з перших звернень "Редіса", коли почалася облога Маріуполя та заводу "Азовсталь". Командир казав, що Україна належить нам: сміливим, справжнім та вірним, що обирають чесність і мужність.

Бійці "Азову" привітали "Редіса" зі святом / Відео з твітеру @azov_media

"Редіса" також привітали й представники асоціації родин захисників "Азовсталі". Там зазначили, що після того, як "Азов" повернувся до виконань завдань на фронті, вони як ніколи потребують свого командира. Наостанок у асоціації зазначили, що чекають повернення командира з Туреччини.

Асоціація родин захисників "Азовсталі" привітала Прокопенка з 32-річчям / Відео @AzovstalFam

Що відомо про Дениса Прокопенка

Денис Прокопенко з позивним "Редіс" народився 27 червня 1991 року. Він закінчив факультет германської філології Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю "Викладач англійської мови".

Вперше Прокопенко потрапив на фронт ще у 2014 році, де брав участь в антитерористичній операції на Сході України. У вересні 2017 року його призначили командиром усім відомого загону спеціального призначення "Азов", який брав участь в обороні Маріуполя.

Загін під командуванням Прокопенка дислокувався у Маріуполі й одразу став на захист міста після початку повномасштабного вторгнення. З 18 квітня до 20 травня він так його побратими тримали блокаду "Азовсталі".

"Редіса" звільнили з полону внаслідок обміну полоненими 21 вересня 2022 року. Наразі він перебуває у Туреччині, як інтернована особа.

Президент України Володимир Зеленський нагородив "Редіса" званням Героя України.

Після того, як 20 травня 2022 року "Редіс" отримав наказ припинити оборону Маріуполя та зберегти життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону, він разом з оборонцями "Азовсталі" опинився в російському полоні. Там вони перебували впродовж майже 4 місяців, коли 21 вересня 2022 року його звільнили з полону шляхом обміну. З того часу він та ще кілька командирів оборони Маріуполя перебуває на території Туреччини й зможе повернутися в Україну лише після закінчення війни.