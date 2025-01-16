Феномен RedNote: що це таке, чим відрізняється від TikTok і чому стає популярною в США

TikTok у США залишились лічені дні, якщо тільки не стане реальністю план обраного президента Дональда Трампа з відтермінування обмеження застосунку в країні. Інакше сам же TikTok припинить свою роботу у Штатах 19 січня.

На тлі цього американські користувачі масово переходять на нову, несподівану платформу – китайський застосунок Xiaohongshu, відомий у США як RedNote. У вівторок він посів перше місце за кількістю завантажень в американському App Store.

24 Канал розповідає, що відомо про RedNote та в чому його особливість.

Що таке RedNote

Xiaohongshu перекладається як "червона книжка", але в США застосунок став популярний під скороченою назвою RedNote. Заснований у 2013 році, Xiaohongshu є однією з провідних соціальних платформ Китаю, з аудиторією понад 300 мільйонів користувачів, мовиться у звіті аналітичної компанії Qian Gua.

Його часто порівнюють з Instagram завдяки популярності серед шанувальників подорожей, моди та макіяжу.

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Раніше Xiaohongshu майже не виходив за межі китайськомовної аудиторії, однак тепер ситуація змінюється. Занепокоєні можливою забороною TikTok, американські користувачі почали активно досліджувати нову платформу, що має всі шанси стати глобальним гравцем.

Популярність Xiaohongshu стрімко зростає. За даними аналітичної компанії Sensor Tower, кількість завантажень застосунку в США майже потроїлася за останній тиждень.



Лише за два дні Xiaohongshu привернув увагу понад 700 000 нових користувачів.

У соціальних мережах активно обговорюють цей тренд. Хештег #TikTokRefugee ("Біженці з TikTok") зібрав майже 250 мільйонів переглядів і понад 5,5 мільйона коментарів. Головна особливість Xiaohongshu – алгоритм, який формує стрічку не на основі підписок, а за інтересами користувачів, що мінімізує вплив інфлюенсерів.

Як RedNote увірвався в США та що зміниться для Китаю

Ціни акцій, пов’язаних із Xiaohongshu, різко зросли під час ранкових торгів 15 січня після того, як китайський додаток у стилі Instagram очолив рейтинг Apple App Store у Сполучених Штатах. Про це повідомляло китайське агентство "Сіньхуа".

Це може спричинити злам на китайському ринку інвестицій. "Сіньхуа" вважає, що інвестори перемкнуть увагу на компанії з бізнес-моделями, які можуть інтегруватися в екосистему Xiaohongshu. Серед таких компаній, чиї акції також зросли: Hangzhou Onechance Tech Corp та Inly Media Co., Ltd.

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Hangzhou Onechance надає послуги автомобільної електронної комерції на платформах, як-от Xiaohongshu, а Inly Media пропонує маркетингові рішення, засновані на даних, для брендів на цій платформі.

Сплеск активності через "міграцію" з TikTok підняв Xiaohongshu на перше місце у рейтингу завантажень Apple App Store у США всього за кілька днів.

Хто є аудиторією RedNote та чим відрізняється від TikTok

RedNote є одним із найпопулярніших пошукових інструментів у Китаї для рекомендацій, а серед основних тем на платформі – краса, мода, подорожі та їжа. Основна частина аудиторії соцмережі в Китаї – молоді жінки, пише Reuters.



Інтерфейс застосунку / Фото Linkedin

Інтерфейс RedNote відрізняється від TikTok або Instagram тим, що відображає кілька публікацій одночасно – це можуть бути відео, фото або довші текстові матеріали.

Користувачі можуть брати участь у дискусіях, ділитися своїми публікаціями, здійснювати дзвінки один одному та купувати товари.

Останнім часом платформа активно розвиває напрямок продажів через пряму трансляцію.

Станом на 2023 рік, за даними китайських медіа, Xiaohongshu мала понад 300 мільйонів активних користувачів на місяць.

Хто створив RedNote

Застосунок створили у 2013 році в Шанхаї Міранда Цюй, яка нині обіймає посаду президента, та Чарлвін Мао, нині генеральний директор. Спочатку застосунок називався Hong Kong Shopping Guide ("Гонконзький гід шопінгу") і орієнтувався на китайських туристів, які шукали рекомендації для покупок за межами материкового Китаю.



Міранда Цюй / Фото CKGSB

Сьогодні RedNote (Xiaohongshu) розглядається як потенційний кандидат для виходу на IPO (перший публічний продаж акцій). Серед акціонерів компанії – китайські технологічні гіганти Alibaba та Tencent, сінгапурський державний інвестор Temasek, а також венчурні фонди GSR Ventures, DST Global та GGV Capital.

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За даними китайського рейтингу багатіїв Hurun, статки Чарлвіна Мао оцінюються приблизно в 18 мільярдів юанів (2,5 мільярда доларів), а Міранда Цюй володіє капіталом у 12 мільярдів юанів (1,6 мільярда доларів).

Чи є в RedNote глобальні амбіції

RedNote популярний переважно серед китайських користувачів. І хоча в ньому є можливість змінити мову інтерфейсу, більшість контенту наразі представлена китайською мовою.

Раптовий наплив користувачів TikTok, які переходять на платформу, став несподіванкою для RedNote, пише Reuters. За словами двох обізнаних джерел, компанія зараз активно готується до модерації контенту англійською мовою та створює інструменти для перекладу англійською.

На відміну від інших китайських технологічних гігантів, як-от Tencent і ByteDance, RedNote не розділяє свій сервіс на окремі версії для внутрішнього і міжнародного ринків. Tencent пропонує окремі версії WeChat для Китаю та закордону, а ByteDance має окремий додаток TikTok для материкового Китаю – Douyin. Це частково дозволяє дотримуватися правил модерації, встановлених китайською владою.

RedNote наразі прагне максимально використати раптовий сплеск уваги. За словами джерел, керівництво компанії розглядає цю ситуацію як шанс досягти глобальної популярності, подібної до TikTok.