Є два моменти: що впливає на риторику Ердогана щодо Ізраїлю

Реджеп Ердоган назвав Ізраїль "терористичною державою". Та риторика президента Туреччини змінилася поступово.

Про це 24 Каналу заявив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, зауваживши, що коли ХАМАС напав на Ізраїль, перші заяви у бік Ізраїлю від Ердогана були зі співчуттями. Зазначимо, що бойовики вдерлися на територію країни 7 жовтня.

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"Зміни відбувалися поступово. Зокрема, тому що Ердоган побачив у цьому можливість гри на внутрішньополітичній арені, консолідацію свого електорату напередодні місцевих виборів, які проходитимуть наступного року", – сказав заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

Окрім того, є і зовнішньо-політичні орієнтири. Настрої громадян на Близькому Сході в цілому пропалестинські. У той час, як багато урядів навпаки намагаються зменшити рівень агресії до Ізраїлю і лише роблять вимушені кроки на підтримку палестинців.

Ердоган побачив у цьому свою нішу. Вочевидь, розраховував на те, що він зможе якось брати участь в облаштуванні Гази після закінчення військової операції. І, наприклад, турецький контингент увійде як гарант безпеки,

– зазначив Сергій Данилов.

Або Туреччина буде посередником у звільненні заручників. Однак, ними нині опікується Катар. Ця країна є найближчим союзником Туреччини на Близькому Сході. Туреччина їй гарантувала безпеку, коли у Катару був конфлікт с ОАЕ та Саудівською Аравією.

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Коли може змінитися риторика Ердогана

Риторика Реджепа Ердогана може змінюватися. Коли уперше після 7 жовтня на Близький Схід приїхав держсекретар США Ентоні Блінкен, і Туреччину не запросили, її президент демонстрував невдоволеність. Мовляв, не врахували його точку зору. Це також могло бути причиною зміни риторики та загострення.

Нещодавно президент Туреччини подав до парламенту на ратифікацію питання вступу Швеції до НАТО. Окрім того, він сподівається на візит до США.

На тлі того, що ратифікація вступу Швеції в НАТО просуватиметься, Байдену вдасться вмовити демократів розблокувати в Сенаті постачання F-16, змінюватиметься риторика Ердогана щодо Нетаньягу або всієї ситуації. Не буде такою радикальною,

– припустив Данилов.

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