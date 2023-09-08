Ердоган балансує між Заходом і Путіним: що змусить його зайняти чітку позицію

Росія направить в Туреччину 1 мільйон тонн зерна для обробки та відправки до країн Африки. Такі домовленості були досягнуті між Реджепом Ердоганом та Владіміром Путіним під час зустрічі в Сочі. Та президент Туреччини чітко знав, що буде.

Про це 24 Каналу заявив казахстанський політик, підприємець, лідер руху "Демократичний вибір Казахстану" Мухтар Аблязов, зауваживши, що зазвичай подібні домовленості заздалегідь пропрацьовуються з двох сторін. До слова, Ердоган та Путін зустрілися в Росії 4 вересня.

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"Тому, коли говориться, що Ердоган приїхав та "демонстрував невдоволення" – це омана. Адже і Захід, і Ердоган заздалегідь знали про підсумки цієї зустрічі", – наголосив казахстанський політик.

Аблязов додав, що держсекретар США Ентоні Блінкен приїхав до Києва уже з готовим пакетом допомоги. Адже, щоби цей дипломатичний вояж відбувся в такому контексті, Блінкен повинен був заздалегідь знати, яку позицію матиме російський диктатор на зустрічі з президентом Туреччини.

Коли Ердоган може змінити свою позицію: дивіться відео

"Дипломатична закуска"

Лідер руху "Демократичний вибір Казахстану" зауважив, що постачання 1 мільйона тонн зерна – це не так багато. Адже торік країна-агресорка експортувала 60 мільйонів тонн збіжжя.

До слова, Туреччина за минулий рік мала торговельний обіг на 62 мільярди доларів. Тому постачання 1 мільйона тонн зерна – це так звана "дипломатична закуска" та не більше.

Видно, що Ердоган балансує нині між Заходом та Путіним. Чому? Тому що дійсно торгівля зростає. За минулий рік вона зросла на понад 80%. Більше з жодною країною такого торговельного обігу, такого росту в Туреччини немає,

– сказав Мухтар Аблязов.

Відповідно, так Туреччина може отримувати для себе прибуток.

Як можна змінити позицію президента Туреччини

Усі заяви Реджепа Ердогана щодо того, що Україна має "пом'якшити позиції" щодо під'єднання SWIFT до "Россельхозбанку" та вимога Путіна запустити аміакопровід Тольятті – Одеса – взагалі неприйнятні, переконаний політик.

Україна щодо цього має чітку позицію. А от президент Туреччини може свою позицію змінити лише тоді, коли його союзники з НАТО матимуть свою достатньо жорстку позицію. Нині усе до цього йде.

"Це питання транзиту вантажів через протоки Босфор та Дарданелли. Я думаю, що скоро все це в комплексі проявиться", – сказав лідер руху "Демократичний вибір Казахстану".

Він зауважив, що нині багато експертів обговорюють, що, для того, аби російський диктатор став іншим, треба, щоби Чорне море було зачинене для всіх – зокрема, Путіна та російського експорту. Щоби Ердоган на це погодився, треба переконливі аргументи.

Які аргументи треба Ердогану

Реджеп Ердоган, на думку казахстанського політика, представляє інтереси не лише Туреччини. За його спиною Захід. Обсяг торгівлі лише з європейськими країнами становить понад 50% торговельного обігу Туреччини. До того ж ця країна – член НАТО. Турецька економіка більше залежить від західної, ніж від російської.

"Аргументів у Заходу вище даху, щоби Ердоган зайняв чіткішу позицію", – сказав казахстанський політик.

Певна загроза з боку Путіна ескалювати ситуацію приводить ще більше до того, що Захід займає обережнішу позицію. Так ООН уповноважили, щоби та відкрила можливість "під'єднання SWIFT до "Россельхозбанку".

Були відповідні заяви про те, що ніхто не перешкоджає експорту російської сільськогосподарської продукції. Це все свідчить про те, що Захід ще не зайняв жорсткої позиції. Щойно він займе – Ердоган теж зміниться,

– наголосив Мухтар Аблязов.

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