"Для мене це фінал": Ердоган здивував резонансною заявою щодо майбутніх виборів у Туреччині
Джерело:Reuters
Президент Туреччини Реджеп Ердоган здивував гучною заявою щодо виборів, які відбудуться наприкінці березня. Він повідомив, що це голосування за кандидата на пост очільника держави будуть останніми у його політичній кар'єрі.
Зауважимо, що Ердоган обіймав посаду президента Туреччини ще з 2014 року. Вже у 2018 він був знову обраний більшістю голосів під час наступних виборів, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Хоче перехопити ініціативу: з чим пов'язана нова заява Ердогана щодо України
Це – фінал
За даними Reuters, державне інформаційне агентство Туреччини Anadolu повідомило, що вибори, які відбудуться 31 березня, стануть останніми у політичній кар'єрі Реджепа Ердогана.
Для мене це фінал, згідно з мандатом, наданим законом, це мої останні вибори. Результатом, який вийде, буде передача спадщини моїм братам і сестрам, які прийдуть після мене,
– заявив турецький очільник держави.
Володимир Зеленський зустрівся з Ердоганом у Туреччині: що відомо
- Вдень 8 березня український очільник Володимир Зеленський прибув із візитом до Туреччини. Він зустрівся Реджепом Ердоганом, аби обговорити питання війни в Україні та низку інших важливих тем.
- Під час спільної пресконференції Ердоган згадав про перемовини між Києвом та Кремлем у Стамбулі у перші тижні після початку повномасштабного вторгнення. Він заявив, що сторони зробили недостатньо, аби сповна скористатися цим майданчиком. За його словами, Анкара не проти участі Росії в українській Формулі миру.
- Володимир Зеленський зауважив, що особлива роль Туреччини заслуговує на те, щоб її лідерство було проявлено на саміті та у спільній роботі світової більшості для повної реалізації Формули миру. Водночас глава нашої держави наголосив, що не уявляє того, щоб Росія змогла взяти участь у вищезгаданому саміті.
- Він наголосив, що врегулювання війни повинне розпочатися з формули, яку пропонує держава, яка захищає свою землю – тобто Україна. За його словами, наша держава хоче справедливий мир.
- Водночас український лідер прокоментував й питання функціонування зернового коридору. Він наголосив, що на інавгураційному саміті підійматиметься тема харчової безпеки. Вона пов'язана з вільним судноплавством у Чорному морі – як додав Зеленський, всі зацікавлені у функціонування зернового коридору.