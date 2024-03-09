"Для мене це фінал": Ердоган здивував резонансною заявою щодо майбутніх виборів у Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Ердоган здивував гучною заявою щодо виборів, які відбудуться наприкінці березня. Він повідомив, що це голосування за кандидата на пост очільника держави будуть останніми у його політичній кар'єрі.

Зауважимо, що Ердоган обіймав посаду президента Туреччини ще з 2014 року. Вже у 2018 він був знову обраний більшістю голосів під час наступних виборів, повідомляє 24 Канал.

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Це – фінал

За даними Reuters, державне інформаційне агентство Туреччини Anadolu повідомило, що вибори, які відбудуться 31 березня, стануть останніми у політичній кар'єрі Реджепа Ердогана.

Для мене це фінал, згідно з мандатом, наданим законом, це мої останні вибори. Результатом, який вийде, буде передача спадщини моїм братам і сестрам, які прийдуть після мене,

– заявив турецький очільник держави.

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