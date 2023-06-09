Реекспорт швейцарської зброї: військовий експерт розповів, як би це допомогло ЗСУ

Поки Росія протягом 15 місяців скоює страшні злочини в Україні, влада Швейцарії не може погодити реекспорт зброї. Законодавчі проблеми щодо військової допомоги українцям у Швейцарії викликає подив та сарказм навіть всередині країни.

Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express, військовий експерт Олег Катков. Він додав, що нам залишається лише сподіватися, аби Швейцарія зайняла правильний бік в історії.

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Країна виготовляє озброєння та боєприпаси, які вкрай потрібні Збройним Силам України для захисту та деокупації територій. Зокрема, зенітні системи GDF3. Вони дозволяють ефективно боротися з дронами. Їх експлуатує весь світ, проте реекспорт в Україну Швейцарія забороняє.

За яких умов Швейцарія дозволить реекспорт зброї в Україну: дивіться відео

Вкрай дивна позиція

Рада кантонів (верхня палата – 24 Канал) парламенту Швейцарії, яка складається з 46 членів, прийняла рішення про реекспорт швейцарської зброї до країн у стані війни.

Однак для того, щоб відбулися зміни у законі щодо реекспорту зброї, його має ухвалити й Національна рада (нижня палата – 24 Канал), яка складається з 200 членів. Наразі рішення ухвалила лише Рада кантонів, до того ж з невеликою перевагою 22 проти 17.

1 червня Національна рада відхилила аналогічну ініціативу, яка дозволила б вивести Україну з правил щодо заборони на реекспорт.

У березні 2023 року було єдине з початку повномасштабного вторгнення Росії зрушення щодо дозволу на реекспорт озброєння до України.

Як зазначив військовий експерт, тоді обидві палати парламенту проголосували за рішення, що Швейцарія зможе постачати й реекспортувати озброєння, якщо агресивна війна в Україні буде визнана на рівні Радбезу ООН.

"Для України це абсолютна фантастика, бо в Радбезі ООН є Росія й вона постійно накладає вето. Водночас позиція Швейцарії вкрай дивна для країн НАТО й світу", – сказав Катков.

Як позиція Швейцарії щодо війни в Україні