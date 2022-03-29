Референдум в Україні може запрацювати лише при повному мирі, – члени делегації України

У Стамбулі завершився черговий раунд перемовин між делегаціями Росії та України. Давид Арахамія після переговорів запевнив, що про жодні референдуми в умовах воєнного часу мовитись не може, для цього потрібен мир.

Як інформує 24 канал, Арахамія додав, що наголошує на цьому, аби запобігти будь-яким спекуляціям. Нардеп запевнив, Україна діятиме згідно з законом про референдум.

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Референдуму під час війни не буде, – Арахамія

Референдум не може працювати ні в умовах воєнного стану, ні в умовах надзвичайного стану. Повинен бути повний мир і не має бути ніякої агресії,

– пояснив Арахамія.

Член делегації України наголосив, що Росія запевнила, що визнає Віденську конвенцію – по праву міжнародних договорів. Мовиться про те, що мирна угода має бути укладена не під тиском, а за мирних умов.

Дивіться брифінг української делегації після переговорів:

Сторони не підписували жодних домовленостей. Україна передала свої пропозиції щодо договору про гарантії безпеки та хто має бути його підписантами. Питання Донбасу мають теоретично вирішувати на рівні президентів, а щодо Криму, то узгодженість може тривати до 15 років.