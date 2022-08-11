росія вже не приховує, що провести "референдум" на окупованих територіях неможливо, – Міноборони

російським загарбникам не вдається влаштувати "референдум" на тимчасово окупованих територіях. Втім, росія вже не приховує цього.

окупанти не зможуть розгорнути виборчі дільниці. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує 24 канал.

​До теми Партизани у Мелітополі відкрили полювання на організаторів псевдореферендуму, – мер

Чому псевдореферендуми росіян провалилися

За словами Маляр, росія не приховує, що провести "референдум" на окупованих територіях – неможливо.

Виборчі дільниці розгорнуто не буде. Замість голосування, до помешкань громадян будуть приходити місцеві колаборанти,

– зазначила заступниця міністра оборони.

Маляр розповіла, що у присутності посадовців і російських військових, українці будуть змушені робити "вільне" волевиявлення.

Як росіяни готуються до проведення псевдореферендуму

росія хоче анексувати п'яту частину України. Фейковий "референдум" країна-окупантка хоче організувати у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Через це українців закликали бути обачними та не брати участь у цих злочинних діях ворога.

російські окупанти завезли до Мелітополя масовку з інших тимчасово окупованих територій Запорізької області. Вони провели "форум" у міському Палаці культури.

Втім, у Мелітополі українські партизани відкрили полювання на організаторів псевдореферендуму у Запорізькій області. Вони роблять усе, щоб не допустити цього шабашу.

У Херсонській області у загарбників виникли деякі проблеми з підготовкою до псевдореферендуму. Так, місцеве населення настільки не підтримує всі ці "процеси", що навіть сформувати потрібну кількість комісій окупанти не можуть.

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