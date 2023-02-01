"Досить вмирати за Кремль": у 5 російських регіонах заговорили про референдуми за незалежність

31 січня пройшов Форум вільних народів пост-Росії. Під час нього 5 російських регіонів заговорили про референдуми. Під час них планують стати незалежними від країни-агресорки.

Мовиться як про територіальне, так і політичне й економічне відділення від Москви. Про нього під час форуму заявили представники Кенігсбергу (Калінінградська область), Інгрії (Санкт-Петербург), Уралу (Єкатеринбург), Сибіру (Новосибірськ) та Кубані (Краснодарський край).

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Прагнуть перестати бути "гарматним м'ясом"

Ініціатори відповідних референдумів ставлять собі чітку мету. Передовсім вони прагнуть, щоб їхні регіони могли економічно процвітати. Адже всі ми розуміємо, що казна у Москві. Тож столиця збагачується з коштів, спрямованих з регіонів. Їм же потім повертається дещиця, яку закладають у бюджет.

Але це ще не все. У регіонах також прагнуть припинити посилати своїх мешканців на вірну смерть до України. Адже саме звідти найбільше відправляють "гарматного м'яса".

Ми, представники економічно розвинених та вільних регіонів так званої Росії, заявляємо, що жити в імперії досить, досить іти на поводу в сили, яка перетворює наших дітей на вбивць та гарматне м'ясо. І також грабує наші землі,

– наголосив один з учасників.

Він додав, що зараз той час, коли народи мають заявити права на свою незалежність. Адже вони прагнуть жити у вільному світі, а також мати можливість користуватися тими ж благами, які доступні для інших цивілізованих країн.

Тож представники регіонів оголосили про початок відокремлення та відділення від Москви. Власне, Кенігсберг, Інгрія, Кубань, Сибір та Урал – перші, хто планує провести референдуми вільних людей.

Відомо, що референдуми пройдуть в онлайн-режимі. Наразі відбувається підготовка до їхнього старту. Під час них мешканці цих п'яти регіонів матимуть можливість висловитися щодо того, чи прагнуть вони відділитися від Росії та проголосити свою незалежність. Спеціальну платформу та сайт для голосування мають запустити до 16 лютого.

Про що ще говорили під час Форуму