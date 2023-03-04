Настрої є, підґрунтя готове: що показав референдум за незалежність республік Росії
У Росії провели онлайн-референдум за незалежність одразу 5 республік. Потрібно бути готовими, що держава незабаром розвалиться.
Про це 24 Каналу розповів Олег Дунда – народний депутат України із партії "Слуга народу". За його словами, число регіонів у Росії, які прагнуть бути незалежними, може збільшуватися.
Дивіться також "Врятуйте тих, кого ще можна": сім'ї іркутських мобілізованих знову звернулися до Путіна
Хто взяв участь у референдумі
Олег Дунда наголосив, що більше заохочення долучитися до голосування на референдумі мали ті росіяни, що бажають отримати незалежність та суверенітет своєї республіки.
За його словами, ключовий момент в онлайн-опитуванні – це прогнозована кількість учасників. Зокрема, мовиться про те, що будь-яка інформація блокується Роскомнаглядом, тому агітаційну кампанію провести майже неможливо і впливати на інформаційне поле дуже важко.
"Ми розуміємо, що в найкращому варіанті кількість людей, які візьмуть участь, було б десь близько 100 тисяч", – зауважив він.
Дунда додав, що деякі голови ініціативних груп прогнозували участь бодай 10 тисяч людей.
Реальність перевищила наші сподівання. Взяло участь без кампаній, промоушена понад 5 мільйонів громадян Російської Федерації,
– розказав він.
Важливо також звертати увагу на вибірку.
Про що свідчитимуть результати
Народний депутат України пояснив, що не зважаючи на те, що сайт давав можливість голосувати з будь-яких територій, фільтр програми відсіював голоси з України, Франції, США.
"Брав лише ті (голоси – 24 Канал), які голосували за VPN, з країн Балтії та території Російської Федерації", – зауважив він.
Дунда розповів, що навіть це не стало на заваді побачити головну суть.
Така явка і участь говорять тільки про одне – настрої стосовно відокремлення і отримання своєї незалежності, суверенітету всередині Російської імперії дуже великі,
– переконаний він.
На його думку, гасло, яке використовується для агітування ініціативною групою "Геть від Москви! Досить годувати Москву" практично "лягає" на підготовлений ґрунт.
"До речі, це підтвердив і Дмітрій Мєдвєдєв, і Владімір Путін, які вже наприкінці референдуму один за одним вискочили з такими гаслами, тривогою і перейманням, що їх хочуть поділити й пошматувати", – підкреслив він.
Дунда зазначив, що росіяни у такий спосіб також бачать свою внутрішню соціологію.
Хвиля референдумів може продовжитися
Нардеп повідомив, що наразі ініціативна група напрацьовує подальші дії по імплементації, співпраці з Україною.
"Планують наприкінці березня зробити велику пресконференцію, прокоментувати ще раз результати референдуму, запропонувати всьому суспільству, що вони планують робити далі, як будуть імплементовувати", – наголосив він.
На його думку, з'ясувалося, що за останні два тижні було багато звернень з інших регіонів Російської імперії, які наполегливо просили їх включити у цей референдум.
Вони висловили своє бажання створити свої ініціативні групи та ініціювати створення своїх референдумів за незалежність. Це у першу чергу Поволжя, Далекий Схід – Владивосток, Карелія,
– пояснив він.
За словами Дунди, це може свідчити про початок онлайн-референдумів про незалежність цих регіонів вже найближчим часом.
Розвал Росії близько
Нардеп пояснив, що ні в кого не потрібно просити дозвіл, щоб розвалити Росію.
Щонайбільше, що ця Російська імперія – це дуже хибна структура, вона приречена на своє зруйнування. Її тільки вдар трішки, вона розсиплеться,
– переконаний він.
За його словами, саме через це і панікує російська влада, зокрема, і сам президент Росії Владімір Путін.
"Більше того, розмовляючи з багатьма представниками Російської імперії на різних форумах, я розумію, що до цього часу і в містах-мільйонниках: Єкатеринбурзі, Новосибірську, Санкт-Петербурзі, присутні настрої стосовно гніву і остраху Москви", – повідомив він.
До того ж у них спостерігаються націоналістичні, емоційні ставлення до Москви. Воно проявляється, наприклад, у бажанні називати себе не росіянами, а сибіряками або уральцями та абсолютному небажанні виконувати накази з Москви.
"У такий спосіб ми хочемо, по-перше, почати розмову про те, що Російська імперія не має права на існування, щонайбільше вона має підґрунтя для свого розвалу", – прокоментував він.
На його думку, по-друге, референдуми – чудова можливість започаткувати розмову із західними партнерами, що вони мають готуватися до того, що Росія скоро зникне.
Щоб не було повторення помилок як у 1991 році, почати розмову і шукати майбутніх лідерів – майбутніх Кравчуків, Назарбаєвих, Шушкевичів, які очолять ці незалежні республіки,
– зауважив він.
Тож Росії залишилося недовго.
Владімір Путін заявив про загрозу розпаду Росії: детальніше
- Диктатор розкрив інформацію про міфічний план Заходу поділити колишній СРСР та Росію на касти. В яскравих фантазіях Путіна Захід хоче здійснити поділ Росії, щоб контролювати її.
- Також воєнний злочинець бідкався, що може зникнути такий етнос як російський народ у тому вигляді, в якому є сьогодні.
- Він розширив риторику про те, що якщо Росія програє у війні проти України, то тоді РФ припинить своє існування, внаслідок чого всіх росіян буде нібито поневолено.