Міноборони пропонує трансформувати ТЦК в "Офіси резерву+", – ЗМІ

Міністерство оборони України розглядає можливість трансформації територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у нову систему "Офісів резерву+". Нова структура може складатися з двох окремих напрямків – офісів комплектування та офісів супроводу.

Про це йдеться у матеріалі "Української правди".

У чому полягає пропозиція переформатування ТЦК та СП в "Офіси резерву+"?

За даними джерел видання у парламенті, офіси комплектування відповідатимуть за ведення обліку військовозобов'язаних, планування мобілізації, рекрутинг і оформлення людей на службу. Також у громадських місцях планують створити спеціальні точки рекрутингу.

Крім цього, передбачається створення окремих хабів комплектування. У них тимчасово перебуватимуть добровольці та військовозобов'язані, яких доставила поліція під час проходження процедури залучення до війська.

Згідно з концепцією Міноборони, у таких хабах проводитимуть перевірку документів, військово-лікарську комісію, оцінку психічної стійкості та професійної придатності.

Водночас офіси супроводу мають займатися соціальними питаннями військових та їхніх родин. Йдеться про оформлення компенсацій пораненим, виплати сім'ям загиблих, а також організацію поховань. Частину цих процесів у Міноборони планують цифрувати.

ТЦК – величезна структура, яка забезпечує для війська 30+ тисяч мобілізованих і контрактників на місяць. Ніхто не хоче ламати систему, тому дискусій багато. Довго обговорювали, хто має доставляти чоловіків із вулиці в ТЦК. В Міноборони пропонували, щоб цим займалися виключно поліцейські, без участі військових. Але поліція проти. Зараз усе заглухнуло – консенсусу немає,

– розповів співрозмовник УП у військовому керівництві.

Водночас видання наголошує, що наразі всі ці зміни залишаються лише на рівні напрацювань. Відповідні ініціативи ще не оформлені у законопроєкти чи урядові постанови, а концепції продовжують доопрацьовувати представники Міноборони, Генштабу та Офісу Президента.

До речі, військовослужбовець ЗСУ, капітан Данило Яковлев в етері 24 Каналу звернув увагу на невтішний фізичний та моральний стан тих мобілізованих, яких набирають співробітники ТЦК і СП. Експерт пропонує провести аудит в керівництві терцентрів і надати додаткові повноваження антикорупційним органам що цього.

Що відомо про реформування ТЦК?

Секретар парламентського комітету з нацбезпеки та народний депутат Роман Костенко у квітні розповідав, що в Україні планується реформа ТЦК, яка може охоплювати зміну назви на "Офіс комплектування". Нові структури матимуть розділені функції соціальної роботи та призову, і повинні працювати в різних будівлях.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко зазначила, що над реформою ТЦК працює профільне Міністерство оборони, але остаточний варіант документа ще не готовий. Консультації з Верховною Радою відбудуться після завершення фінального варіанту нових правил.

Окрім того, у Верховній Раді вже розглядають законопроєкт №15076, який передбачає обмеження дій представників ТЦК і поліції під час перевірки документів. Документ, зокрема, забороняє необґрунтоване застосування фізичної сили та спеціальних засобів до військовозобов’язаних.