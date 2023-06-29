Потрібні структурні зміни: військовий експерт розповів, чи покращиться робота Укроборонпрому

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. На його думку, перед вітчизняним військово-промисловим комплексом стоїть багато викликів, які потрібно подолати дуже швидко.

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Акціонерне товариство з державницьким присмаком

Корпоратизація для будь-якого державного підприємства в умовах ринкової економіки є позитивом. Щоправда, Укроборонпром стане акціонерним товариством, яке на 100% належатиме державі. Власник не змінився, просто організаційно-правова форма юридичної особи стала іншою.

"Фактично, це рішення змінює форму, але поки що не змінює суті", – вважає військовий експерт.

У будь-якого акціонерного товариства мусять бути голова правління і наглядова рада. Перший має бути підзвітним другій, тому зазвичай обирається на відкритому конкурсі.

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"В нашому ж випадку голова правління був призначений згори – і одразу після того було змінено організаційно-правову форму", – переконаний Крамаров.

Наглядова рада Укроборонпрому зараз несформована. Через війну важко спрогнозувати, коли цей процес запуститься і кому буде підзвітний голова правління.

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