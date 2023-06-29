Потрібні структурні зміни: військовий експерт розповів, чи покращиться робота Укроборонпрому
Україна прийняла рішення реформувати державний концерн "Укроборонпром". Замість нього буде створено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", яке завдяки ефективнішому управлінню має допомогти Україні здолати ворога. Втім, вирішити всі проблеми українського ВПК – справа не з легких.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. На його думку, перед вітчизняним військово-промисловим комплексом стоїть багато викликів, які потрібно подолати дуже швидко.
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Акціонерне товариство з державницьким присмаком
Корпоратизація для будь-якого державного підприємства в умовах ринкової економіки є позитивом. Щоправда, Укроборонпром стане акціонерним товариством, яке на 100% належатиме державі. Власник не змінився, просто організаційно-правова форма юридичної особи стала іншою.
"Фактично, це рішення змінює форму, але поки що не змінює суті", – вважає військовий експерт.
У будь-якого акціонерного товариства мусять бути голова правління і наглядова рада. Перший має бути підзвітним другій, тому зазвичай обирається на відкритому конкурсі.Оперативно про тривоги та ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі
"В нашому ж випадку голова правління був призначений згори – і одразу після того було змінено організаційно-правову форму", – переконаний Крамаров.
Наглядова рада Укроборонпрому зараз несформована. Через війну важко спрогнозувати, коли цей процес запуститься і кому буде підзвітний голова правління.
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Які проблеми постають перед "Укроборонпромом 2.0"
Ефективність Укроборонпрому до і під час війни викликала у багатьох оглядачів чимало сумнівів. Ймовірно, дані про його роботу державного концерну оприлюднять лише після закінчення бойових дій, але їх необхідно буде дуже серйозно вивчити.
Укроборонпром потребує дуже важливих структурних змін. Україні не потрібно закриватися від світу й труситися над нашими технологіями. Навпаки, ми повинні якнайшвидше інтегрувати наші актуальні розробки та технології у світовий ринок озброєнь,
– переконаний військовий експерт.
Україна має відкинути всі ті напрацювання, які є неефективними та приносять нашій державі лише збитки. Це можна зробити за допомогою швидкий технологічного аудиту.
Іншим важливим напрямком роботи новоствореного акціонерного товариства має стати співпраця з країнами східної Європи, які дуже сильно допомагають нам у модернізації нашої техніки: Польщею, Чехією та Словаччиною.
"В нас не так багато часу для цих змін. Чи зможе оновлений Укроборонпром їх здійснити, ми побачимо лише згодом", – зазначив Крамаров.
Чому реформують Укроборонпром
- Через закритість даних про державні закупівлі в оборонній промисловості ця сфера багато років була надзвичайно привабливою для корупціонерів. Найпоказовіший епізод у цьому – 100-мільйонна схема Гладковського-молодшого, батько якого належав до близького оточення Петра Порошенка.
- Під час повномасштабної війни Укроборонпром також не виправдав сподівань держави. Тому задля пришвидшення виробництва української зброї Володимир Зеленський призначив нового очільника.
- Ним став 31-річний Герман Сметанін, який до цього очолював кілька заводів концерну.
- Держава покладає великі надії на вітчизняний військово-промисловий комплекс. Збройні Сили очікують, що підприємства Укроборонпрому зуміють в достатній кількості виготовляти танк "Оплот" та безпілотники дальнього ураження.