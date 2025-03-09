До кінця року розгляд справ стане анонімним: у ТЦК розповіли про плани на реформу ВЛК
- До листопада 2025 року в Україні планують запровадити третій етап реформування ВЛК, включаючи анонімний розгляд справ.
- Впровадження електронних направлень і кабінету ВЛК має зменшити корупційні ризики.
До листопада 2025 року в Україні планують запровадити третій етап цифровізації ВЛК. Йдеться про анонімний розгляд справ.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву старшого сержанта медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тараса Гусарука під час брифінгу Рівненської ОДА.
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Як відбувається реформа ВЛК
Тарас Гусарук зазначив, що в Україні активно впроваджують цифровізацію процесу проходження військово-лікарських комісій.
Він нагадав, що першим кроком реформи ВЛК стала можливість формування в Резерв+ електронних направлень. Тепер ці направлення мають чітку дату. Тобто військовозобов'язаний може у визначений час зайти у визначений медзаклад, де йому проведуть комісію.
Також військовослужбовець додав, що вже на останньому – третьому етапі цифровізації, ВЛК розглядатимуть анонімізовані справи.
Це станеться у листопаді цього року. Там не буде імен та прізвищ, тому лікар не знатиме, кого він оглядає. Це зменшить корупційні ризики,
– вказав Гусарук.
Зауважимо, днями в Україні запустили електронний кабінет ВЛК. Однак поки оформлювати електронні постанови будуть лише комісії, які пройшли навчання. А з 1 квітня це стане обов'язковим для всіх ВЛК.