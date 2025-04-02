Військовозобов'язані зможуть пройти ВЛК у будь-якій лікарні, – Міноборони

В Україні триває реформа військово-лікарських комісій (ВЛК). В рамках наступного етапу військовозобов'язані отримають можливість проходити медичну частину огляду в будь-якій лікарні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар заступниці міністра оборони України з питань цифровізації Катерини Черногоренко в ефірі телемарафону.

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Що передбачає продовження реформи ВЛК

За словами Катерини Черногоренко, другий етап реформи військово-лікарської комісії триватиме до осені 2025 року.

Наступний етап буде тривати до осені, і буде виглядати як можливість для військовозобов'язаних пройти медичну частину огляду в будь-якому закладі охорони здоров'я, де людині зручно,

– пояснила вона.

Заступниця міністра оборони додала, що після цього військовозобов'язані також зможуть отримати дані для адміністративного висновку.

Черногоренко підкреслила, що нововведення знизить корупційні ефекти і дасть можливість зробити зручний сервіс для громадян.

До слова, раніше міністр оборони України Рустем Умєров розповів про результати першого етапу реформи ВЛК. За його словами, тепер висновки ВЛК створюються онлайн, інформація автоматично потрапляє до реєстру "Оберіг", а дані про придатність або не придатність і дата проходження ВЛК швидше відображаються в застосунку Резерв+.