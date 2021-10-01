Реформи в "бойовому режимі": Шмигаль в Трускавці розповів про стратегію уряду

Нова програма діяльності уряду передбачає стратегії розвитку економіки та соціальної сфери. Відповідні реформи у найближчі 2 – 3 роки відбуватимуться фактично у "бойовому режимі".

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу перед нардепами "Слуги народу" у Трускавці.

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Він нагадав, що Верховна Рада може опрацювати за рік приблизно 350 законопроєктів. Шмигаль та анонсував багато "проривних змін для держави". І

Наступні 2 – 3 роки ми будемо рухати наші реформи фактично в "бойовому режимі",

– заявив прем'єр.

Шмигаль також повідомив, що розглядається можливість продовжити іпотечну програму забезпечення житлом. Але не під 7%, а під 5% для всіх.

Раніше уряд запровадив програму "Доступна іпотека під 7%" . Її запуск відбувся 1 березня 2021 року. Багато українських сімей вже скористалися можливістю придбати власне житло.

Зауважимо, що Кабмін 3 березня затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року. Вона враховує диджиталізацію, "зелений" курс, підприємницький та регіональний розвиток.

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