Реформи в "бойовому режимі": Шмигаль в Трускавці розповів про стратегію уряду
Джерело:"Слуга народу"
Нова програма діяльності уряду передбачає стратегії розвитку економіки та соціальної сфери. Відповідні реформи у найближчі 2 – 3 роки відбуватимуться фактично у "бойовому режимі".
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу перед нардепами "Слуги народу" у Трускавці.
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Він нагадав, що Верховна Рада може опрацювати за рік приблизно 350 законопроєктів. Шмигаль та анонсував багато "проривних змін для держави". І
Наступні 2 – 3 роки ми будемо рухати наші реформи фактично в "бойовому режимі",
– заявив прем'єр.
Шмигаль також повідомив, що розглядається можливість продовжити іпотечну програму забезпечення житлом. Але не під 7%, а під 5% для всіх.Зверніть увагу! Раніше уряд запровадив програму "Доступна іпотека під 7%". Її запуск відбувся 1 березня 2021 року. Багато українських сімей вже скористалися можливістю придбати власне житло.
Зауважимо, що Кабмін 3 березня затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року. Вона враховує диджиталізацію, "зелений" курс, підприємницький та регіональний розвиток.
Чим нардепи займаються у Трускавці
- 1 жовтня стартувало виїзне засідання президентської партії у Трускавці. "Слуги", які прибули на з'їзд фракції, розмістилися у 3 місцевих готелях. Мовиться про Rixos-Prykarpattya, Mirotel та "Лісова пісня".
- Під час засідання парламентарі підіб'ють підсумки своєї роботи та визначать подальші дії. Крім того, на з'їзді вручатимуть "партійний Оскар". До прикладу, одна з жартівливих нагород називатиметься "Золота сосна". Її вручать нардепам, які втрапили у скандал у 2021 році.
- Щоб взяти участь у заходах, політики мають показати негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про повну вакцинацію.